Alinne Rosa abre a maratona de Carnaval com look feito à mão; confira

Com exclusividade à CARAS Brasil, cantora Alinne Rosa mostrou o look que irá usar no show que abre seu Carnaval de 2024

A cantora Alinne Rosa já está prontíssima para iniciar mais uma maratona de Carnaval. Com exclusividade para a CARAS Brasil, a artista dividiu o look que vai agitar a folia nesta quinta-feira, 8, na cidade de São Sebastião, no interior de São Paulo.

Assinado pelo estilista Izaac Oliver, o look escolhido por Alinne conta com uma jaqueta com base de tule e plumas feita manualmente. Além da peça, ela também usará uma calcinha jeans com cristais, que chama atenção na composição com uma bota rosa e um óculos de esquiar.

Neste ano, o tema escolhido pela musa para o Carnaval de Salvador é o “Zodíaco do Vale: meu signo com o seu”, onde a ariana nata vai brincar com os signos dos foliões a cada apresentação em cima do trio elétrico.

Depois de São Sebastião, Alinne segue com destino a Salvador, onde ela será um dos destaques dos desfiles desta sexta-feira, 9. Na festa, a artista irá comandar a famosa Pipoca Rosa, a qual ela vai se apresentar para milhares de pessoas no circuito Barra - Ondina.

Vale lembrar que o Carnaval de 2024 representa um momento único na vida da cantora. Isso porque ela se prepara para comemorar 20 anos de carreira, sendo 10 anos em carreira solo.

Alinne Rosa completa 20 anos de carreira no Carnaval de 2024 (Foto: Yago Mesquita)

ALINNE ROSA CHOCOU APÓS REPERCUSSÃO DE CASO NA INTERNET

A cantora Alinne Rosa (40) usou as redes sociais para falar sobre o término da ex-BBB Thaís Braz (29) com João Lucas (25), filho do cantor Saulo Fernandes (45). A artista de axé e o rapaz tiveram um affair em 2018, e em vídeo, ela conta que sofreu violência psicológica.

"Em dez dias o cara começou a querer mandar em mim e brigar porque eu posto foto sensual. Porque mulher pra ele não pode postar foto sensual.Se eu for falar as coisas que eu ouvi desse menino, só Deus. É uma vergonha alheia. Paga de paz e amor e trata mulher mal para c******. Violência psicológica. Tentou fazer violência psicológica comigo. É impressionante como isso está enraizado. Não tem idade, do mais novo ao mais velho. É de família, porque ele falou que o pai dele também é assim. Deus me livre", disse Alinne em um registro de 2018, repostado nos Stories de seu Instagram na quinta-feira, 10.