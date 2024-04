Yasmin Brunet reage após ser marcada em rumores sobre Michel do BBB 24

Yasmin Brunet rebate fake news envolvendo sua amizade com Michel após o BBB 24: ‘Uma galera me marcando’

A modelo Yasmin Brunet se pronunciou sobre os rumores de que não iria ser convidada para o casamento do ex-BBB Michel, que foi seu amigo no Big Brother Brasil 24, da Globo. Nas redes sociais, ela reagiu aos rumores e até mostrou um print da conversa com os ex-participantes do reality show.

A top model contou que Michel desmentiu os rumores no grupo de amigos. "Gente, eu vi que tem uma galera me marcando em um negócio que o Michel falou do casamento dele. Olha só. Assim que eu saí da casa, eu fiz um grupo no Whatsapp com algumas pessoas e eu vou pintar e printar e mostrar aqui para vocês”, disse ela.

No print, Michel escreveu: “Bom dia. Gente, essa matéria que saiu é mentira, dos convidados pro meu casamento. Que inferno”.

Na entrevista ao Jornal Extra, Michel citou alguns nomes de quem iria convidar para seu casamento. "Quando encontrar, vou falar com todos. Mas não vou levar os 25 participantes para a minha vida. Para meu casamento, por exemplo, chamaria Raquele, Giovanna, Fernanda, Pitel, Rodriguinho e Bin", declarou Michel. Dentro do jogo, inclusive, ele teve um breve desentendimento com o funkeiro, mas afirmou que não guarda mágoas.

"Briguei com o Bin e o Davi, mas não sou uma pessoa explosiva. Eu me posicionei, estive em cinco 'Sincerões'. Essa roupa de planta que me deram não me veste", ressaltou o ex-brother.

Yasmin Brunet revela motivo para ter ido ao BBB

A modelo Yasmin Brunet foi eliminada do BBB 24, da Globo, e participou de uma entrevista no programa Domingão com Huck. No palco, ela foi questionada sobre o motivo para ter aceitado o convite do reality show e abriu o jogo sobre sua decisão de ir para o confinamento.

"Eu fui para eu me conhecer mais, para me conhecerem mais, porque a Yasmin das fofocas que conheciam aqui fora não é exatamente quem eu sou. Inclusive, todo mundo achava que eu iria causar de outra forma e me consideraram mais planta lá dentro. Eu fui para isso e a minha decisão foi meio que do nada. Eu só não pensei muito. Não fui como jogadora, não me preparei muito pro jogo. Eu só fui para viver a experiência do Big Brother", disse ela.

Então, ela refletiu sobre sua experiência no programa. "O Brasil me viu errando diversas vezes, me viu acertando algumas. Tem os altos e baixos. A gente aprende com nossos erros para não cometê-los novamente, porque de nada adiante dizer que vai aprender e continuar cometendo os erros. Eu estou disposta a mudanças e a aprender sempre. A vida é isso. Vocês viram todos os meus piores e melhores lados lá", contou.