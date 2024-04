Ex-BBB Michel revela quais colegas do reality convidará para seu casamento

Apesar da boa convivência com a maioria dos brothers do BBB 24, Michel revelou que chamará apenas seis colegas para sua festa

Ex-participante do BBB 24, Michel está animado com tudo o que conquistou e vem conquistando desde que entrou no reality show da Globo. Fora do confinamento, o ex-brother tem planejado sua festa de casamento com o cabeleireiro Renato Cavalcanti, com quem está junto há cinco anos.

Apesar de ter tido uma boa convivência com a maioria dos jogadores, Matheus revelou que não pretende convidar todos os ex-colegas para a cerimônia especial. Em entrevista ao colunista Zean Bravo, do jornal Extra!, ele contou que chamará apenas seis brothers.

"Quando encontrar, vou falar com todos. Mas não vou levar os 25 participantes para a minha vida. Para meu casamento, por exemplo, chamaria Raquele, Giovanna, Fernanda, Pitel, Rodriguinho e Bin", declarou Michel. Dentro do jogo, inclusive, ele teve um breve desentendimento com o funkeiro, mas afirmou que não guarda mágoas.

"Briguei com o Bin e o Davi, mas não sou uma pessoa explosiva. Eu me posicionei, estive em cinco 'Sincerões'. Essa roupa de planta que me deram não me veste", ressaltou o ex-brother. Além do casamento, Michel também revelou que irá aproveitar bastante cada oportunidade que surgir daqui para frente.

"Quero aproveitar as oportunidades que vão aparecer agora. Amo me comunicar e gostaria de trabalhar com entretenimento", contou ele, que estudava Medicina Veterinária antes de entrar no reality show da Globo.

Ex-BBB revela regra importante do reality

A ex-BBB Gizelly Bicalhorevelou uma curiosidade do manual de convivência do Big Brother Brasil, da Globo, ao ver que Beatriz levou uma punição gravíssima dentro da casa. A sister perdeu 500 estalecas por usar uma roupa feita com casca de banana e mandou toda a casa para o Tá Com Nada.

Com isso, Gizelly contou que Bia corre o risco de ser expulsa. Isso porque, caso ela não se comporte até o final do reality show, ela pode levar mais uma punição gravíssima e ter que sair do jogo. “Bia pode ser expulsa se tomar outra punição gravíssima. Espero que não tome mais punição”, afirmou ela.

"Acabei de ver que a Bia tomou uma punição gravíssima porque ela já tinha sido avisada em relação às roupas de frutas, que ela fez de laranja e agora fez de banana. Não sei se vocês sabem, mas duas punições gravíssimas leva a expulsão do participante. Então, ela tem que tomar muito cuidado porque em uma próxima punição gravíssima, ela pode ser eliminada. Eliminada não, expulsa”, disse Gizelly nos stories do Instagram.