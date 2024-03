Web relembra treta de Lucas do BBB 24 com a esposa no 'Que História É Essa, Porchat?'

Mais conhecido como Buda, Lucas Henrique já participou do programa comandado por Porchat e contou uma história de suspeita de traição

Antes de entrar no BBB 24, Lucas Henrique já esteve na tela da Globo como plateia do 'Que História É Essa, Porchat?’ com um relato curioso sobre suspeita de traição. A participação de 2022 foi resgatada pelos internautas em meio ao suposto flerte do professor com Pitel dentro da casa mais vigiada do Brasil.

"O Buda já foi no 'Que história é essa, Porchat?' e contou a reação da esposa dele a uma suposta 'traição'. Ele ainda teve coragem de dar em cima da Pitel na casa", diz a publicação que conta mais de três mil curtidas.

Na atração de Porchat, Lucas contou que foi confundido com um homem com o mesmo nome que o dele, o que rendeu a suspeita de paternidade do que seria um filho fora do casamento. O detalhe é que ele fala da reação fervorosa da esposa, Camila Moura, ao saber da intimação. "Eu só conseguia ouvir gritos e xingamentos e palavrões", relatou ele.

Casados há oito anos, o brother nem suspeita de que Camila Moura declarou torcida para Davi e apagou todas as fotos com o marido nas redes sociais após ver o comportamento duvidoso dele no programa.

Além disso, ela ultrapassou o número de seguidores do rapaz e colocou uma foto de mala nos Stories e perguntou aos seguidores de quem eles pensam que é a mala, dela ou de buda. De fundo, Camila usou a música Chico, de Luísa Sonza, que ficou eternizada pela traição do influenciador Chico Moedas.

Na festa, Buda e Pitel estavam conversando sozinhos sentados em um sofá. O brother aproveitou a situação para flertar com a sister e cantou um trecho da música Baiana, de Emicida, para ela. "Vou te dizer só uma coisa: ‘baiana, você me bagunçou, pirei em tua cor nagô, tua guia", disse Lucas, apesar da assistente social ser alagoana. Então, Pitel pediu para ele encerrar a conversa.

"Vai acabar aqui essa conversa", respondeu o professor. "Ela morreu aqui, ela nem deveria ter nascido", endossou a sister.