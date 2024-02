Vanessa Lopes surge em dias de descanso com a família após desistir do BBB

Após desistir do BBB 24 e estar longe das redes sociais para cuidar da saúde, Vanessa Lopes apareceu em momentos de relaxamento ao lado da família

Longe das redes sociais, Vanessa Lopes surgiu no perfil de sua mãe, Lica Lopes, nesta quarta-feira, 21. A influenciadora expôs recentemente que buscou ajuda médica após um quadro psicótico que a levou a desistir do BBB 24.

Nas fotos, a tiktoker apareceu se divertindo com a família em meio à natureza. Ela também surgiu com uma máscara de argila no rosto ao lado de duas amigas.

O pai da ex-BBB, Alisson Ramalho, voltou a falar sobre a recuperação da filha e destacou que ela está sendo acompanhada. "Adaptando a nossa rotina junto com os cuidados da Vanessa", legendou. "Boa parte do tratamento [da Vanessa] é descansar a mente. E pra isso você precisa dormir. Então ela dome o tempo que for necessário", explicou o empresário.

No último domingo, 18, Vanessa abriu sobre sua vida após o reality em entrevista ao Fantástico. Ela disse que buscou ajuda médica e vem cuidando da saúde, ao lado da família e dos amigos.

"Segundo meu psiquiatra, eu tive um quadro psicótico agudo que é como se a minha mente rompesse com a realidade. É como se eu já não entendesse mais o que é a imaginação da minha cabeça e o que é real. Isso aconteceu pelo estresse, pela falta de sono, pela ansiedade, medo do que estava acontecendo lá fora no programa, medo que estava acontecendo dentro do programa", explicou.

Confira a publicação feita no perfil de sua mãe, Lica Lopes:

