Mãe de Vanessa Lopes se emociona com Deniziane usando pulseira da filha

Lica Lopes, mãe de Vanessa Lopes, ficou emocionada após Deniziane usar pulseira dada pela influenciadora. "Pessoa do bem"

Dias antes de apertar o botão de desistência do BBB 24, Vanessa Lopes deu pulseiras para algumas sisters, dentre elas, Deniziane. O item ficou com a mineira até mesmo na noite de sua eliminação, na última terça-feira, 20, quando perdeu o paredão contra Fernanda e Matteus. Fora da casa, a mãe de Vanessa se emocionou ao ver o objeto.

"Confesso que não tenho acompanhado mais o programa, mas enviaram no grupo da assessoria o vídeo e fiquei emocionada! Acho Deniziane uma pessoa do bem, uma querida. Sinto verdade no carinho dela com a Vanessinha", disse Lica Lopes, em resposta aos fãs no Instagram.

Na Rede BBB, Thais Fersoza e Ed Gama notaram o item no pulso de Deniziane e perguntaram sobre ele. A ex-confinada explicou que o objeto a deu muita força lá dentro.

"Eu queria dizer à Vanessa que ela tem uma força que nem imagina. E essa pulseira me deu muita força lá dentro. Eu percebi que posso ajudar a vida das pessoas com palavras, nem imaginava isso. Eu não sei se falei o que era certo, porque não tenho bola de cristal, mas falava com meu coração", explicou.

ontem durante a entrevista a anny estava com uma pulseira na mão, o ed gama perguntou o que era, ela disse que ganhou da vanessa lopes antes de desistir e falou palavras lindas sobre a vanessinha 🐝🐞 fica bem vanessa 🤍

🎥 Reprodução: Globoplay | Rede Globo

segue o vídeo: #bbb24pic.twitter.com/L6XhfraWRl — espíndola. (@icomentta) February 21, 2024

Pela 1ª vez, Vanessa Lopes fala sobre vida após quadro psicótico

Vanessa Lopesfalou pela primeira vez após a desistência do Big Brother Brasil 24. Quase um mês após a saída do programa, a influenciadora digital concedeu uma entrevista para o Fantástico, exibida no último domingo, 18.

Na conversa, ela disse que hoje conseguia resumir em dois sentidos: alívio e medo. "Alívio pela base familiar e de amigos. E medo do julgamento", contou.

A jovem contou que foi diagnosticada com quadro psicótico agudo: "É como se a minha mente rompesse com a realidade. É como se eu já não entendesse mais o que é imaginação da minha cabeça e o que é real". A ex-sister ainda disse que isso foi causado por estresse, falta de sono, ansiedade e medo do que estava acontecendo dentro e fora do programa.