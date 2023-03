Tina Calamba revela que participantes do BBB 23 trocam mensagens e comenta se participaria de mais um reality

Ao responder seguidores nas redes sociais, Tina revelou que existe um grupo com participantes do BBB 23 e comentou se participaria de outro reality

Nesta quinta-feira, 30, Tina Calamba foi ao seu Instagram responder algumas perguntas de seus seguidores e fez algumas revelações sobre o BBB 23.

A participante desta edição do Big Brother Brasil comentou que existe um grupo de Whatsapp com alguns dos participantes do BBB 23.

Tina mostrou que o nome do grupo é “50 tons de Cristian” e revelou que tem participantes que estavam no grupo do Quarto Deserto e no quarto Fundo do Mar.

A pergunta feita pelo seguidor foi se existe um grupo apenas com os participantes do Deserto. “Gente, se tem um grupo, eu não sei. Existe um grupo meio Deserto, meio Aquário. Se tiver um grupo só Deserto, por favor, me adicionem. Eu sou tão calminha”, disse a participante com muito bom humor.

A comunicadora ainda foi perguntada se iria para algum outro reality após sua passagem pelo BBB. “Sim, com certeza. Se tiver uma mesa de sinuca na decoração eu vou amar”, fazendo referência a Casa do Reencontro, em que os eliminados do BBB 23 participaram de uma repescagem.

Tina ainda foi perguntada se teria ficado com Gabriel Fop, outro participante do BBB 23, e se existia a possibilidade de um namoro.

“Oi linda! Não vem casal por aí, fomos aliados no jogo, somos amigos aqui fora. Fake News, tá? Vocês tem que ter muito cuidado. Tenho uma ótima relação com ele aqui fora”, comentou.

E a ex-sister ainda aproveitou para provocar o amigo: “E outra coisa, ele nem é tão bonito assim. Vou postar uma foto dele antiga, que ele usava um coque. Vou desvendar esse segredo, ele vai me odiar”.

Reprodução: Instagram

Namorando!

Ainda fora da casa, fãs do BBB 23 se chocaram ao descobrirem que Domitila Barros tem um namorado. Quem revelou a informação foi a mãe da modelo.

De acordo com Roberta Barros, a filha namora um alemão há sete anos e mantém o relacionamento em segredo por conta da timidez do companheiro.