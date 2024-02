Sonia Abrão se declara contra Wanessa no BBB e comenta favoritismo

Em entrevista à CARAS Brasil, Sonia Abrão comentou a 24ª edição do BBB e revelou ser espectadora desde o início do programa

Apresentadora do programa A Tarde É Sua, Sonia Abrão (60) é uma das celebridades que não deixa de acompanhar e comentar o BBB 24. Fã do reality, ela declara sua torcida contra Wanessa (41) e afirma que ainda não tem um favorito para vencer a edição.

"Ainda não tenho um brother preferido, é cedo, mas estou do lado do Davi e não abro", conta a jornalista, em entrevista à CARAS Brasil. "Sou fora Wanessa com convicção. Mas tem muito jogo pela frente, tudo pode mudar. Que venham muitas surpresas!", torce em relação ao BBB .

Ela explica que costuma acompanhar o reality global desde sua estreia, em 2001. Agora, ela consegue equilibrar o lado profissional e telespectadora do programa, mas afirma saber que suas opiniões acabam causando um pouco de "barulho" na web.

"São quase 25 anos, tempo em que fui aprendendo a ler o jogo, sem deixar de comentar e torcer. Nas temporadas, sou mais telespectadora que jornalista, mais tia do sofá que crítica de TV. Daí o barulho que, sem querer, acabo causando."

Com a formação do último Paredão, neste domingo, 18, Abrão não perdeu tempo e já declarou quem ela gostaria que deixasse a edição: Deniziane (29). A fisioterapeuta disputa a permanência no programa com Matteus (27), com quem viveu um romance na casa, e Fernanda (32).

O movimento que suas críticas e percepções causam é tanto que, no final de semana, o diretor geral do programa, Boninho (62), deixou um comentário em uma de suas publicações. A jornalista ainda diz que gosta muito de acompanhar realities em um geral, já que programas de comportamento prendem sua atenção.

