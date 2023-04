Sonia Abrão opina sobre quem deve ser eliminada no paredão do BBB 23

Sonia Abrão aponta sister que é sua preferida no paredão e quem gostaria que fosse eliminada do BBB 23: 'Não é justo'

A apresentadora Sonia Abrão deu a sua opinião sobre o paredão da rodada na reta final do BBB 23, da Globo, que é disputado por Amanda, Domitila Barros e Larissa. Em seu Instagram, a comunicadora apontou qual é a sua preferida para ficar e quem acha que pode sair da competição.

Abrão comparou as três emparedadas em um post direto e reto.

"Resumindo esse próximo paredão: Amanda é minha preferida, não gosto do jogo da Domitila, mas sou Fora Larissa, porque ela voltou pela repescagem, o que não é justo com as outras duas que estão na luta desde o começo do reality!!! E ponto‼️ Detalhe: apesar dessa minha opinião, se o público tirar a Domitila também vou achar ótimo!!!", disse ela.

Recentemente, Sonia Abrão comentou sobre a briga de Bruna Griphao e Cezar Black na semana passada no BBB 23. Durante o A Tarde é Sua, ela disse que a sister não mentiu ao jogar na cara do enfermeiro suas falas problemáticas. "Realmente, foi uma coisa muito séria. Você vê nitidamente que as pessoas estão descontroladas. Eu não vi nada errado no que a Bruna falou, ela estava jogando a mais pura verdade na cara do Black", declarou.

Sonia Abrão então criticou a postura do brother nos últimos dias. "Ele criou teoria da conspiração com a Larissa, ele garante que ela recebeu informações e instruções para entrar na casa com o objetivo de desestabilizar ele e outras pessoas. Ele começou a plantar na cabeça de todo mundo. A Bruna pegou pesado no tom, ela tá descontrolada, ela perde o fôlego de tão indignada que ela tá. Não precisava chegar a esse topo de coisa". Ele encara as meninas, as mulheres, agora o Alface vê se ele votou, ele fugiu da raia completamente. Ele não assume", declarou ela.