Sisters do quarto deserto eternizam amizade com tatuagem em grupo

As sisters do BBB23 aproveitaram a ‘Festa do Líder’ de Fred Bruno e surpreenderam os fãs

As sisters do quarto deserto aproveitaram a festa do Fred Bruno que aconteceu nesta sexta-feira, 05, e decidiram eternizar a amizade das 4 finalistas com uma tatuagem especial.

Larissa Santos, Bruna Griphao e Amanda Meireles, a grande campeã do BB23, tatuam “US 4” que significa "nós 4". A ex-rouge, Aline Wirley, não estava presente na festa e vem dando um tempo nas redes sociais após a final do programa.

As sisters formaram uma aliança desde o começo do programa e fortaleceram o laço já que foram as finalistas do programa. Os fãs elogiaram a tatuagem e afirmam que acharam a atitude sobre fofa, já alguns internautas acham a atitude um pouco demais e questionaram: "Tinha necessidade?"

Amanda e Cara de Sapato fazem tatuagem juntos

A campeã Amanda também aproveitou para fazer outra tattoo dessa vez com Cara de Sapato! Eles surpreenderam os fãs ao eternizar a amizade que eles construíram no Big Brother Brasil 23 com uma tatuagem.

Os dois tatuaram o emoji de uma corda no braço. O desenho representa o símbolo que os fãs criaram para eles quando inventaram o apelido Doc Shoes.

Amanda e Cara de Sapato tiveram uma relação próxima durante o confinamento do BBB 23, mas foram separados quando o rapaz foi expulso do reality show por causa da acusação de importunação sexual. Os fãs torciam para que eles formassem um casal e ficassem juntos. Depois do fim do programa, os dois já foram vistos próximos, mas não engataram um romance.