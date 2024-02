Sem militância, BBB 24 deve premiar participante 'imperfeito' e longe do politicamente correto

Com participantes 'com a cara do Brasil', BBB 24 deve coroar as imperfeições do favorito dos telespectadores

Perto de completar um mês no ar, o BBB 24 tem promovido uma verdadeira onda de debates nas redes sociais, sobretudo sobre a forma que alguns participantes têm se comportado no confinamento. Entre brigas, dedo na cara e uso em excesso da regionalidade, não há dúvidas que o prêmio final do programa virá para coroar, longe de qualquer militância, as imperfeições do favorito.

Com participantes com a "cara do Brasil", como dizem por aí, o reality show tem caminhado para um lugar onde a disposição para defender o ponto de vista dos seus queridinhos tem superado qualquer deslize, mesmo sendo algo considerado "grave" em muitas rodinhas.

Prova disso é a popularidade do baiano Davi Brito, que desde o primeiro dia do programa só tem crescido no gosto dos telespectadores, apesar de volta e meia sofrer com críticas envolvendo machismo e homofobia. Além dele, a eufórica BeatrizBrasil e a debochada Giovanna Pitel, também seguem agradando os admiradores do reality.

Nas redes sociais, um compilado de vídeos mostrando Pitel fazendo comentários divertidos sobre seus colegas de confinamento tem arrancado boas risadas. Para muitos, a participação da alagoana no jogo é essencial, mesmo que ela não chegue até os últimos dias da atração global.

Leia também: Numerólogo avalia Wanessa Camargo no BBB 24 e garante: 'Piores momentos'

Na última quarta-feira, 31, a briga entre Fernanda e Alane, a qual ambas trocaram ofensas e muitos deboches, rendeu debates sobre o peso das palavras. Poucas horas depois, uma nova discussão, desta vez entre Davi e Lucas Henrique, provocou memes e até músicas divertidas na Bahia.

Enquanto dentro da casa os brothers questionavam se o motorista de aplicativo foi gordofóbico ao debochar do colega com o termo "calabreso", a internet fez questão de imediatamente inocentá-lo e reforçar que estão do lado do puro entretenimento.

Depois de edições onde debates sociais marcantes como machismo e racismo tomaram conta das redes sociais, o BBB 24 tem apresentado uma temporada mais "leve" em termos do que o reality show deve pautar ao seu público e tem se tornado, aos poucos, um certo fenômeno. Resta saber se a diversão continuará falando mais alto.