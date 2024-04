Saiba quem é a mulher que foi flagrada jantando com o ex-BBB 24 Lucas

Lucas Henrique foi flagrado jantando acompanhado de uma loira na última noite

Décimo nono eliminado do Big Brother Brasil 24, Lucas Henrique foi flagrado jantando acompanhado na última quinta-feira, 11, em um restaurante no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro.

Em um flagra divulgado pelo portal Leo Dias, Buda, separado da esposa Camila Moura, apareceu comendo comida japonesa ao lado de uma loira. Mas afinal, quem era a mulher que jantou com o carioca?

A loira trata-se de Juliana Pinheiro, amiga do professor de educação física e responsável pela administração das redes sociais do brother enquanto ele estava no BBB 24.

A amiga tem acompanhado o capoeirista nos compromissos desde sua saída do programa nos últimos dias.

Ainda segundo o portal, Juliana já foi motivo de briga entre Lucas Henrique e Camila Moura quando os dois ainda eram casados.