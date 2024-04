Equipe de Lucas Henrique causa em restaurante para descobrir quem o flagrou

Após um flagra de Lucas Henrique em seu primeiro jantar público, a equipe do brother causou um verdadeiro desconforto no estabelecimento; confira

O primeiro jantar público de Lucas Henrique após sua eliminação não terminou muito bem. O flagra do brother em um restaurante japonês no Rio de Janeiro, divulgado pelo portal LeoDias na última quarta-feira, 11, fez com que a equipe de Buda causasse um desconforto no estabelecimento.

O agora ex-marido de Camila Moura estava na companhia de uma assessora, que rapidamente se levantou ao notar as imagens circulando nas redes sociais e começou a encarar as pessoas e olhar os celulares dos clientes, para tentar descobrir o responsável pelo flagra.

Após algum tempo, a assessora avistou um membro do portal midiático, que ela já conhecia e estava no local por coincidência, o que amenizou o clima.

Após Lucas Henrique deixar o restaurante, duas mulheres procuraram a integrante da equipe e demonstraram o descontentamento com a postura da assessora do ex-BBB.

Lucas Henrique entra em acordo com ex-mulher e recebe seus pertences

No último dia 9, Lucas Henrique foi eliminado do BBB 24 e encontrou sua vida pessoal em uma situação delicada. Separado da esposa, Camila Moura, o ex-brother se recusou a receber seus pertences como carteira e celular, que estavam com sua ex-mulher durante o confinamento. Mas parece que a história finalmente mudou!

Segundo a assessoria de Camila, a influenciadora e professora conseguiu entregar os bens de Buda através de uma funcionária da TV Globo. Em nota oficial, eles detalharam como foi feita a devolução dos itens.

"Camila Moura sempre buscou assegurar que a entrega dos pertences de seu ex-marido, Lucas Ferreira, fosse feita dentro dos parâmetros legais, respeitando todos os direitos envolvidos, se dispondo, inclusive, a acordar locais, datas, horários e pessoas adequadas para a devolução de todos os bens", iniciou o comunicado.

A nota ainda ressaltou que o professor negou a entrega de seus itens em primeiro momento. "Ressalta-se que, por reiteradas vezes, desde a saída de Lucas do programa, Camila e sua assessoria tentaram devolver seus pertences, no entanto, tais tentativas foram negadas por ele, havendo provas nesse sentido. Portanto, qualquer insinuação ou interpretação contrária a essa conduta é infundada e deve ser rejeitada”.

Por fim, eles ainda ressaltaram que Camila não poderia permanecer na capital carioca por mais tempo e explicou como a devolução dos itens foi combinada. "Em virtude de seu tratamento psicológico, Camila não poderia mais ficar na cidade do Rio de Janeiro. Lucas, quando informado, desejou melhoras à ex-cônjuge e combinou a entrega dos pertences através da Sra. Jessica", finalizou a nota, citando a funcionária da Globo que recebeu os itens.

Vale lembrar que Camila Moura se separou de Lucas Henrique enquanto ele ainda estava participando do BBB 24. O motivo teria sido episódios de flerte entre o ex-brother e a participante Giovanna Pitel. Após a eliminação de Buda, ele se recusou a receber seus pertences, que foram enviados através de um Camila.