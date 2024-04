Saiba qual é o nome verdadeiro de Ed Gama, do Bate-papo BBB

Após a ex-BBB Beatriz errar o nome de Ed Gama durante o programa Bate-papo BBB, conheça qual é o nome de batismo do humorista

O humorista Ed Gama é um dos apresentadores do programa Bate-papo BBB, da Globo, e deu o que falar nas redes sociais durante a madrugada desta sexta-feira, 12, durante a entrevista com a ex-BBB Beatriz. Isso porque a ex-sister errou o nome dele durante a conversa.

Na entrevista, Bia insistiu em chamá-lo de Edgar ao invés de Ed. Porém, ele disse que este não é o nome dele. Afinal, qual é o nome verdadeiro de Ed Gama?

Ed Gama foi batizado por seus pais como Edson Gama Peixoto Neto. Ele nasceu em Maceió, Alagoas, e tem 34 anos. Ele iniciou a carreira no humor com shows de stand-up comedy e foi convidado neste ano para comandar o Bate-papo BBB ao lado da atriz Thais Fersoza. Ao longo de todo o BBB 24, os dois fizeram as primeiras entrevistas com os eliminados do reality show.

Ed Gama já fez comentário sobre Beatriz

O comediante Ed Gama voltou a ser destaque nas redes sociais após fazer novos comentários a respeito de Beatriz, do BBB 24. Há poucos dias, o apresentador da Rede BBB compartilhou um meme da sister durante a votação surpresa, a qual ela ficou um pouco "perdida" com a dinâmica.

"O rosto e cabeça desse bossal parece um Kinder Ovo com tufinho de pelo! Ed Gama, além de profissionalismo e graça te falta espelho em casa! Na verdade 90% dos escr@tos que tiram sarro da aparência da Bia são em sua maioria um bando de gente feia e fubang@s", escreveu um internauta.

Sem se importar muito com a repercussão negativa, o humorista aproveitou para tirar sarro do próprio visual. "Se vocês tivessem visto como era minha cabeça antes de fazer a harmonização facial", disse ele, aos risos.

"Para quem ficou curioso, minha cabeça era assim KKKKKKKKKK hoje é de Kinder Ovo, mas antes era de Chamyto", continuou o artista, compartilhando uma foto do formato de sua cabeça antes de fazer harmonização facial.