Saiba como o BBB 23 se tornará a edição mais lucrativa da história do reality

Com 17 patrocinadores anunciados, o BBB 23 será a edição mais lucrativa do reality show com maior audiência do país

O BBB 23 nem começou mas já é possível saber que será a edição mais lucrativa da história do reality show . Com 17 patrocinadores já anunciados, o programa já alcançou a marca de R$ 1,104 bilhão antes mesmo da sua estreia. Entre as empresas da Cota Big, ou seja, as que precisam desembolsar uma maior quantia de dinheiro para aparecer no reality show com maior audiência no país, estão: Americanas, Stone e Seara. Cada uma delas pagou cerca de R$ 105,1 milhões à emissora.

Entre as marcas inéditas, estão dois ex-patrocinadores de A Fazenda, na Record. A Riachuelo substituirá a C&A, que é uma das anunciantes mais antigas do programa e pagará R$ 29 milhões. Em sua estreia no BBB, a empresa será a patrocinadora do tradicional Almoço do Anjo, momento em que a família manda mensagens aos participantes. O TikTok também entra na lista e comprou a Cota Camarote e pode ter desembolsado até R$ 80,2 milhões.

A empresa alimentícia Nestlé também é inédita na atração. Ela será responsável pelo patrocínio do quarto do líder, que receberá chocolates e novidades da marca. Participante da Cota Mimo do Líder, assim como a Riachuelo, a empresa pagou R$ 29 milhões à TV Globo. Ainda há algumas vagas disponíveis e a tendência é que sejam fechadas até a primeira quinzena de janeiro.

Além do TikTok, a Cota Camarote conta com a Heineken e a P&G, que com duas cotas pagará R$ 160 milhões. A Cota Brother é a mais barata e conta com seis patrocinadores: McDonald´s, Above, Pague Menos, Quinto Andar, Ademicon e Hypera Pharma. Essas empresas desembolsaram cerca de R$ 15,6 milhões.

A rede de farmácias Pague Menos vê sua inserção no BBB 23 como uma oportunidade para se tornar conhecida em outras regiões do país além do Sudeste. A Cota Brother abrange uma Prova Bate e Volta, três ações comerciais e também patrocina uma festa do reality show.

Além dessas, há outras marcas que adquiriram espaços menores na atração, como a Chevrolet e o Zé Delivery. A Chevrolet substituirá a Fiat na cota de automóveis do programa e terá 50 dias seguidos no top de cinco segundos do reality show. Já a outra metade do tempo ficará com o aplicativo de bebidas. O posto de mercado oficial da atração ficou com o Carrefour, pela primeira vez após 11 anos.

Existem também os patrocinadores específicos de determinados segmentos, como a Doriana, Pantene e Above, que irão expor produtos exclusivos de alimentação e higiene pessoal durante todo o período de confinamento. Ao todo, o programa terá 100 dias e terminará em 25 de abril, pelo comando de Tadeu Schmidt (48).