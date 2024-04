Sabrina Sato 'dá o troco' e derruba Beatriz: "Descontei"

Após ter sido derrubada por Beatriz durante o Big Brother Brasil 24, a apresentadora Sabrina Sato deu o troco na ex-sister

Nesta quarta-feira, 17, Sabrina Sato se encontrou com Beatriz nos Estúdios Globo, acabou derrubando a vendedora no chão, assim como a ex-participante do Big Brother Brasil 24 fez com ela durante uma invasão no programa.

Em seu perfil oficial no Instagram, a apresentadora compartilhou o vídeo do momento divertido. "Eu descontei, genteee!!!!!!! É o Brasil do Brasil!!!", brincou a apresentadora na legenda da publicação.

No vídeo, Bia fica bastante animada ao ver a famosa. "Eu não acredito. Eu vou derrubar de novo. Eu vou cair aqui. Ela vai me derrubar", disse ela ao ver Sabrina. A artista, então, derruba a ex-BBB no chão e brinca: "Eu descontei", celebrou ela.

As duas se levantam do chão e Sato fala sobre o visual da vendedora. "Você já está com cara de milionária. Eu estou passada. Já comprou o Brás inteiro. O Brás já é dela", afirmou a apresentadora.

Depois, ela revelou que arrumou alguns pretendentes para Beatriz. "O boy está te esperando. Já tem uns cinco para você escolher", revelou a apresentadora, sugerindo um reality para ela escolher com quem vai ficar.

Confira a publicação:

Beatriz grava seu primeiro comercial para a TV

A ex-BBB Beatriz fez várias propagandas para as marcas patrocinadoras do BBB 24 ao longo do confinamento. Agora, ela gravou o seu primeiro comercial para ser exibido na TV. Nesta terça-feira, 16, horas antes da grande final do reality show, ela apareceu em um estúdio de gravação.

Beatriz contou que fez um comercial que vai ao ar ainda nesta noite na telinha da Globo. "Meu Brasil do Brasil! Gente, estou muito feliz, acabei de gravar meu primeiro comercial de TV! Vocês têm noção? Meu primeiro comercial de televisão, Brasil!", disse ela nos stories do Instagram.

"Foi incrível! Foi maravilhoso! Eu aprendi muito, me diverti muito, foi babadouro. E olha só, esse comercial, Brasil, ele vai ao ar essa noite, então fiquem aí ligadinho, não percam, porque vai ser babadouro. E eu quero saber o que vocês acharam", comentou. Confira!