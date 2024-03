Rodriguinho revela mágoa de cantor após o BBB 24: ‘Fiquei chateado’

O cantor e ex-BBB Rodriguinho confessou que ficou magoado com a atitude de um cantor que era seu amigo

O cantor e ex-BBB Rodriguinho comentou sobre ter deixado de seguir o cantor Salgadinho após sair do Big Brother Brasil 24, da Globo. Salgadinho criticou o artista durante o confinamento dele no reality show. Agora, fora do programa, ele contou sobre ainda não ter encontrado o cantor pessoalmente.

"Na realidade, eu ainda não conversei com ele. Eu vi, sim, algumas coisas, confesso que fiquei chateado, até porque achava que ele me conhecia. Então, acho que ele poderia esperar para falar comigo aqui fora, e não fazer da forma que fez. Porque ele acaba sendo julgado pelo Brasil. Aí não dá nem tempo de eu entrar nessa discussão, porque eu já tenho outras coisas para resolver. E é isso, eu não falei com ele ainda, mas creio que um dia eu vou encontrar com ele e vou falar", afirmou ele na coluna Play, do Jornal O Globo.

Além disso, Rodriguinho falou sobre arrependimentos de algumas atitudes após participar do BBB 24. "Eu me arrependo, sim. Tem algumas coisas que eu falei ali que eu não tive consciência do que ia gerar aqui fora. Agora, lidando com isso com mais clareza eu entendo que poderia ter sido diferente. Até por ser o mais velho da casa e ter uma carreira artística de muitos anos, sinto que o público esperava que tivesse essa consciência. Eu acho que eu tinha que ter dado exemplo em algumas situações. A casa e o jogo nos tiram totalmente do eixo. Acabamos errando em alguns momentos. Errar é humano, reconheci publicamente meus erros, me desculpei porque realmente não sabia o mal que poderia estar gerando. Sigo com o coração mais leve pelo retorno positivo do público e por estar buscando me aprofundar mais sobre os assuntos", declarou.

Rodriguinho fez tatuagem sobre o BBB 24

O cantor Rodriguinho decidiu eternizar em sua pele a sua participação no BBB 24, da Globo. Nesta sexta-feira, 8, ele apareceu nos stories do Instagram durante uma ida ao estúdio de tatuagem e mostrou o seu desenho sendo feito.

O artista resolveu desenhar em sua perna a imagem do robô do reality show, chamado de RoBBB. Ele ainda não exibiu o resultado final da arte, apenas mostrou o tatuador trabalhando em sua perna.

Ao ser questionado sobre o que estava fazendo, ele disse: “Surpresa”, e abriu um sorriso.

Rodriguinho foi eliminado do Big Brother Brasil no dia 27 de fevereiro após enfrentar Fernanda e Lucas Henrique no paredão.