Relembre as provas de resistência mais marcantes do 'BBB'

Após Boninho dizer que a dinâmica da noite será ''longa'', vamos conferir as provas de resistência mais icônicas do programa

CARAS Digital Publicado em 24/02/2022, às 21h50

Ontem, 23, Boninho (60) usou as redes sociais para dar alguns detalhes sobre a próxima prova do líder do BBB 22. O diretor da TV Globo deu spoilers sobre a dinâmica da nova semana do reality. No vídeo compartilhado no Instagram, Boninho afirmou que a prova desta quinta-feira, 24, será "longa" e pode ter "consequências".

A partir disso, a web foi a loucura acreditando que a próxima Prova do Líder será de resistência e acabaram relebrando as mais icônicas das outras edições. Vamos conferir!

Ana Clara e Kaysar ao lado do carro (BBB 19)

A prova que quebrou recordes! Faltavam poucos dias para o programa acabar, só tinham 4 pessoas na disputa, Ana Clara, Kaysar, Gleici e Breno. Eles foram colocados cada um em uma ponte suspensa e presos por um cinto de segurança. Deveriam ficar de pé o tempo todo e quem aguentasse mais tempo vencia. Kaysar e Ana Clara ficaram 43h na prova!! Só não durou mais porque Tiago Leifert (47) interrompeu por questões de saúde. Os dois levaram o carro e a imunidade foi decidida entre eles.

Prova clássica do carro (BBB 12)

Esta prova é já conhecida do público, por ter em toda edição. Todos os brothers são colocados dentro de um carro e o que aguentar ficar mais tempo leva. Não tem espaço para todo mundo, não pode dormir ou beber água e nem fazer necessidades fisiológicas. No "BBB 12", Kelly e Jakeline passaram 29 horas e 57 minutos dentro de um carro, tempo recorde neste tipo de prova até hoje. Kelly saiu vitoriosa após a desistência de Jakeline. A disputa valia uma imunidade e um carro zero.

Fantasiados de esponja (BBB 10)

Essa prova divertiu muito o público, expondo os brothers ao ridículo fantasiados de esponja. Os participantes se vestiram com o traje incomum e lavavam os pratos gigantes sempre que a música tocava. Após 18 horas e 54 minutos, com a desistência de Fernanda, Eliezer garantiu a liderança.

Alemão e Caubói na gaiola (BBB 7)

No BBB 7, uma das disputas mais acirradas foi entre Diego Alemão e Alberto Caubói, no auge da rivalidade. Mesmo em uma prova de 21 horas e 30 minutos, exigindo que os participantes ficassem em pé dentro uma gaiola, no gramado da casa, os dois não paravam de discutir. Sendo os últimos a sobrarem, Alemão acabou desistindo e a liderança ficou com o Caubói.

Dançando sem parar (BBB 6)

Uma das provas de resistência mais comentadas com o decorrer dos anos foi a do BBB6, em que os participantes literalmente precisavam dançar sem parar, com apenas um intervalo de cinco minutos a cada hora. Iran e Inês, do "BBB 6", passaram 24 horas e 30 minutos sob o sol e a chuva e conquistaram uma liderança dupla. Ambos ficaram imunes e precisaram escolher juntos o indicado ao paredão.