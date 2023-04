Rejeitada e sem fama, ex-BBB pensou em loucura após reality; saiba quem

No BBB 18, ex-BBB Ana Paula foi vista como vilã e acabou provocando onda de ódio nos telespectadores do programa

Passar pelo maior reality show do Brasil pode transformar a vida de algumas pessoas para o bem, mas para outras pode virar um verdadeiro terror. Foi o caso de Ana Paula Costa, ex-participante do BBB 18. Na época, a moça foi vista como vilã da temporada e deixou o programa com alta rejeição.

Apelidada de Bruxinha, a ex-BBB ficou marcada pelo seu jeito ácido e rivalidade com Gleici Damasceno, o que provocou uma onda de ódio a sua pessoa. Em meio ao sucesso da atração nas redes sociais, ela precisou se proteger.

Ana revelou que foi obrigada por anos a ficar longe das web para conseguir recuperar sua vida normalmente. Além disso, ela relatou ter sido atacada na rua e ameaçada de morte por alguns fanáticos do reality.

" Faz oito meses que eu voltei para a mídia. Eu fiquei três anos com o meu Instagram desativado . O hate era gigantesco, eu fui atacada na rua, perseguida, ameaçada de morte e tentei suicídio. Várias coisas do BBB destruíram aquela época da minha vida", disse ela ao Splash.

Ainda durante o bate-papo, a famosa contou que a participação de famosos no programa fez o status de ex-BBB mudar na mídia. "Eu tenho muito a agradecer à edição que teve famosos. A gente [participantes anônimos] era ridicularizado", acrescentou.

Ana Paula faz parte da lista dos ex-BBBs mais rejeitados da história do reality global. Ela foi a terceira eliminada do BBB 18 e deixou a casa com 89,85%, em um paredão triplo que enfrentava Família Lima e Paula Amorim.

Na época, Ana Paula participou de uma aliança com Diego e Patrícia, que também deixou o jogo poucas semanas depois com rejeição histórica. Os ex-brothers integram a lista dos mais odiados que passaram pelo programa.