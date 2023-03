Rafa Kalimann comenta polêmica envolvendo MC Guimê: "traição"

Ex-BBB Rafa Kalimann defendeu cantora Lexa e detonou Guimê por atitude com Dania Mendez

A ex-BBB e influenciadora Rafa Kalimann saiu em defesa da amiga Lexa, após vexame de Guimê na festa do líder. Ela se junta a Anitta, MC Carol, Gretchen, entre outras que ficaram ao lado da cantora.

No Twitter, a ex-namorada de José Loreto escreveu: "Lexa é uma das mulheres mais incríveis que conheço, forte, inteligentíssima, energia boa, gata, gostosa, mega parceira. Só pra que a gente entenda que não se trata de nós, e sim do outro. Que nossa grandeza nunca seja questionada pela pequenez de homem imaturo".

"Sobre o BBB essa noite fiquei tão incomodada. Um clássico do que acontece sem câmeras. Aí, provavelmente, [Guimê] vai sair e falar que não foi traição (porque muitos não consideram isso traição), que não tinha intenção, 'você tá exagerando', que tava bêbado, que não percebeu passando a mão, que mil outras desculpas", previu ela."Respeito é inegociável", completou, falando sobre o funkeiro ter acariciado o bumbum de Dania Mendez.

MC Carol detonou Guimê

"Não queria me pronunciar, mas eu não estou me aguentando! Mano, como que um macho com a aparência de um rato faz isso em rede nacional? Eu estou incrédula! A autoestima do homem me assusta, porque na moral… Tem que ter muita autoestima e falta de senso pra fazer isso com uma mulher linda como Lexa!", comentou a funkeira.