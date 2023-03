Após vexame, MC Carol detona Guimê: "cara de rato"

MC Carol defendeu amiga Lexa e condenou atitude de MC Guimê na festa do líder

A funkeira MC Carol defendeu Lexaapós o episódio envolvendo MC Guimê, Dania Mendez e Bruna Griphao na festa do líder.

Para quem não está entendendo nada, a gente explica. O funkeiro tem um relacionamento com Lexa, mas bebeu e se empolgou em sua festa do líder, passando do ponto. Ele acariciou o bumbum da intercambista mexicana e ainda deu um tapa na bunda da atriz.

MC Carol, então, fez questão de opinar no caso: "Não queria me pronunciar mas eu não estou me aguentando! Mano, como que um macho com a aparência de um rato faz isso em rede nacional?", disparou. "Eu estou incrédula! A autoestima do homem me assusta, porque na moral… Tem que ter muita autoestima e falta de senso pra fazer isso com uma mulher linda como Lexa!".

"Quando eu digo 'linda' é por dentro e por fora! Lexa é doce, linda, engraçada, f*da pra c*ralho e rica! Desejo força e muita sabedoria pra ela e, se eu fosse ela, a mesma força que usei para ajudar, agora eu usaria para derrubar, sem pena e, trocava a fechadura!", elogiou a cantora.

"Eu vou falar mais, f*da-se, eu vou hablar! Ele só está lá no BBB por causa dela! Ninguém mais ouvia falar dele! Essa é a verdade, me prendam! Agora eu posso voltar a viver em paz!", concluiu.

