Quem deve ser eliminada do BBB 24? Vote no paredão entre Alane, Davi e Giovanna

Davi, Alane e Giovanna estão no décimo sétimo paredão do BBB 24. Relembre como a dupla foi parar na berlinda e vote na enquete da CARAS Brasil

Na reta final do BBB 24, mais um paredão foi formado nesta sexta-feira, 5. Através de uma dinâmica inédita, Alane, Davi e Giovanna caíram na berlinda e disputam a preferência do público para conquistar uma vaga na final do reality show.

COMO ACONTECEU A FORMAÇÃO DO PAREDÃO?

O Paredão desta vez foi formado através de uma dinâmica onde os participantes precisavam salvar um colega favorito no confessionário. Mas antes disso, o líder Lucas Henrique optou por indicar Giovanna, sua amiga mais próxima do jogo. A atitude do carioca gerou uma saia justa no grupo rival, que precisaram votar entre si.

Vencedor da Prova do Anjo, Matteus ficou imune e não pode imunizar ninguém. Já no confessionário, os brothers precisaram votar em quem eles não queriam que caísse na próxima berlinda. Os dois menos votados foram Alane e Davi, que disputam o Paredão triplo com Giovanna.

Vale destacar que nas próximas duas semanas o BBB 24 passará por um modo turbo, assim como no início do jogo, até a chegada da grande final. Marcada para acontecer no dia 16 de abril, a final contará com três dos participantes sobreviventes das últimas berlindas, que irão acontecer a cada dois dias.

Veja quem votou em quem no Confessionário:

Davi vota para salvar Isabelle;

Isabelle vota para salvar Davi;

Giovanna vota para salvar Isabelle;

Alane vota para salvar Beatriz;

Beatriz vota para salvar Alane;

Matteus vota para salvar Beatriz.