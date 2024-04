Pai de Viih Tube torce por novo neto e se declara: 'Ela quer a casa cheia'

Em entrevista à CARAS Brasil, Fabiano Moraes comentou possível gravidez de Viih Tube e revelou desejo como vovô coruja

Fabiano Moraes, pai de Viih Tube (23), está na torcida para a filha aumentar a família. Em conversa exclusiva com a CARAS Brasil, o empresário abriu o coração e falou sobre o recente desabafo da ex-BBB, que tem enfrentado dificuldade para realizar o sonho de ter um segundo herdeiro.

"Eu torço muito para que aconteça logo, porque ela é uma baita mãe. Ela quer a casa cheia de crianças", diz ele, que ainda revela que a influenciadora já comentou sobre o desejo de ter três filhos: "Ela ama crianças e tem sido uma mãe exemplar para a Lua".

O vovô coruja confessa que, assim como Viih, também sempre teve o sonho de ter uma família grande, mas acabou não conseguindo dar mais irmãozinhos para a filha. "Eu sempre quis que a Vitória tivesse irmãos, mas não conseguimos realizar esse sonho dela. Meu sonho é ter 4 a 5 netos e fazer por eles o que no passado não tinha condições financeiras. Com certeza ela vai concretizar sendo mãe", torce.

Na manhã deste sábado, 6, Viih Tube compartilhou com os fãs que tem ficado ansiosa quanto a novidades envolvendo uma segunda gravidez. A ex-BBB tem feito testes mensalmente, mas até então apenas tem se frustrado. "É… 3 meses tentando é pouco ou muito? Ainda sou nova nisso, não sei! Mas oficialmente me tornei uma tentante! Quem diria, depois do susto que o positivo já me deu, hoje eu torcer todo mês por ele!", escreveu.

Vale destacar que há algumas semanas Viih tem se preparado para a celebração do aniversário de um aninho de Lua. O evento está planejado para acontecer durante três dias e promete contar com uma lista grandiosa de famosos e seus herdeiros.

Intitulado como ‘Mundo da Lua’, o evento vai acontecer em um resort luxuoso em São Paulo. Pensado para 400 convidados, um dos dias da festa contará com "Café da Manhã com as Princesas”, entre outros momentos especiais para as crianças se divertirem livremente.