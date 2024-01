Qual a idade dos participantes do BBB 24? Saiba quem são os jogadores mais velhos e mais novos

Durante o BBB 24, na última terça-feira, 16, Davi chamou a atenção da web com sua reação ao descobrir idade de Yasmin Brunet

Durante o BBB 24, na última terça-feira, 16, o brother Davi chamou a atenção da web com sua reação ao descobrir a idade da colega de reality Yasmin Brunet. O competidor mais novo do programa, com seus 21 anos, ficou surpreso ao descobrir que a modelo tem 35 anos. Saiba qual a idade dos outros participantes do BBB 24 e quem são os jogadores mais velhos e mais novos do reality show.

Jogador mais velho da edição de 2024 do BBB, Rodriguinho soma 45 anos. Em seguida ao brother, estão Juninho e Wanessa Camargo, ambos com 41 anos. Primeiro eliminado do reality show, Maycon tem 35 anos, assim como Yasmin Brunet. Ainda na faixa dos 30, estão Michel, com 33, Nizam e Fernanda, com 32, Isabelle, com 31, e MC Bin Laden e Marcus Vinicius, com 30.

Deniziane, Lucas Henrique e Vinicius Rodrigues são os participantes que completaram 29 anos antes de entrarem no reality show. Lucas Luigi, com 28, Matteus e Giovanna, com 27, e LeidyElin e a eliminada Thalyta, com 26, também compõe a faixa de participantes com idade entre 20 e 30 anos no BBB 24.

Entre os competidores mais novos, estão Alane e Giovanna, de 24, Beatriz, de 23, e Raquele, VanessaLopes e o eliminado Lucas Pizane, de 22 anos. Quem completa a lista do BBB 24 é Davi, de 21 anos, brother mais novo da edição de 2024 do BBB.

Leia também: De Bianca Andrade a Grazi Massafera: relembre as ex-BBBs que viraram mães depois do reality

Primeiro eliminado do BBB 24, Maycon refletiu sobre a carreira e a participação no reality show em entrevista à CARAS Brasil: "Fazer muita comida é a minha maior paixão, servir pessoas pra mim é divino, porém vai ser sensacional surfar essa onda e me abrir ao novo, eu sou muito esse cara. Quero muito trabalhar e ser feliz fazendo o que eu me propor a fazer".