BBB 24: Davi fica em choque ao descobrir a idade de Yasmin Brunet

Internautas comentam a ‘careta’ de Davi ao descobrir qual é a idade de Yasmin Brunet durante conversa no BBB 24

O brother Davi teve uma reação inesperada ao descobrir qual é a idade de Yasmin Brunet. Os dois estão confinados na casa do BBB 24, da Globo, e ele não sabia a idade da modelo.

Em uma conversa, ele descobriu que a modelo tem 35 anos de vida e fez uma expressão facial de surpresa. Rapidamente, a imagem da expressão dele viralizou nas redes sociais e os fãs se divertiram.

Em um post com a foto da surpresa de Davi, os internautas deixaram comentários elogiando a beleza de Yasmin. "Foi a minha reação também, eu achando que tinha 22", disse um internauta. "Ela tem uma carinha de 18 e um corpo de 25", afirmou outro. "É isso! Ele com 21 anos admira a aparência que ela tem com 35, ou seja, ele enxerga a beleza que ela tem. Enquanto isso, os outros 'alecrins dourados' preferem julgar a aparência dessa mulher", escreveu mais um.

Davi pede desculpas para Nizam

Depois de participar da dinâmica do 'Sincerão' no BBB 24, da Globo, Davi procurou Nizam e decidiu conversar com o brother a respeito do desentendimento envolvendo os dois no último domingo, 14. Em um bate-papo bastante sincero, o emparedado abriu o coração e pediu desculpas ao rival de jogo por seu comportamento agressivo no dia anterior.

"Eu falei que tinha que desabafar e dizer o que estava sentindo", iniciou Davi. "Você entendeu que você botou da maneira errada?", questionou Nizam, explicando que o nome do brother para o paredão foi decidido em consenso entre os seis jogadores que ficaram fora da votação.

O motorista de aplicativo, por sua vez, revelou que havia entendido a situação de outra forma, onde Nizam teria sido o primeiro a sugerir seu nome como opção de voto. "Agora, olhando no seu olho, me perdoe de coração. Não sabia dessas informações. Por isso, eu prefiro tirar essa parada aqui a limpo", declarou.

E completou: "Como falei com ele, errar é humano. Assumo meu erro aqui agora, mas foi por uma falta de informação e por um mal entendimento. Estou no paredão amanhã. Posso sair? Posso, mas estou aqui agora olhando no seu olho, porque sou verdadeiro e sou homem".