Pedro Bial e Tadeu Schmidt falam da experiência de apresentar o BBB

Apresentador do BBB, Tadeu Schmidt falou sobre a repercussão da atual edição do reality show com Bial que comandou o reality show por 16 edições

Tadeu Schmidt foi o primeiro convidado da oitava temporada do Conversa com Bial nesta segunda-feira, 22. Após 100 dias no comando do Big Brother Brasil, o apresentador foi recebido nos estúdios da Globo, em São Paulo, por Pedro Bial, que comandou o reality show por 16 edições, para um papo divertido sobre sua vida profissional e pessoal.

Logo no começo da atração, Tadeu ficou emocionado e chorou ao receber um discurso do Bial e ver uma plateia com 36 ex-BBBs das mais variadas edições. Ele explicou a relação criada com os participantes durante o programa: "É uma relação meio estranha que a gente desenvolve, meio filho, meio irmão", disse Bial.

Tadeu complementou: "Eu diria uma [relação] de filho. A gente fica torcendo muito pelo sucesso de todos, sofrendo com o erro de todos, vibrando com o acerto de todos. Depois que termina, a gente fica acompanhando nas redes sociais e, cada vez que vemos alguém fazendo uma coisa legal, não sabe a felicidade que sinto", falou ele, que ainda vai tirar seus dias de folga:

"Não descansei a parte principal ainda. Fui malhar todos os dias, pegando peso, cada vez mais forte, porque o cansaço é mental. Tudo o que quero agora é não pensar em nada. São 100 dias que não paro de pensar em nenhum momento. É o tempo inteiro atento, preocupado, me envolvo demais com quem está lá dentro".

Bial revelou uma curiosidade que ele e Tadeu têm em comum: os dois fizeram uso de uma cama disponibilizada para o apresentador do BBB nos Estúdios Globo: "Usei pouco porque hoje, com o globoplay, estou o tempo inteiro vendo BBB no celular. Vou malhar, jogar golfe e estou ouvindo o pessoal conversar", detalhou ele.

TAdeu ainda falou sobre a repercussão do BBB 24: "Foi a maior repercussão, sem dúvida. Gosto de ouvir o calor do público. Sempre pergunto para quem as pessoas estão torcendo e agora não precisei perguntar, as pessoas vinham conversar comigo".

Tadeu Schmidt elogia Davi

