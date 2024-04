Pai de Davi desaprova atitude do filho e vai morar com Mani, diz colunista

Pai de Davi não teria gostado da postura do filho após o fim do BBB 24 e saiu em defesa de Mani Reggo, segundo colunista

Segundo informações divulgadas pelo portal LeoDias nesta segunda-feira, 22, o pai de Davi Brito, Demerval de Brito, desaprovou a atitude do filho em destratar a então namorada, Mani Reggo, após o fim do BBB 24.

Demerval teria decidido morar com a cozinheira em meio à confusão familiar, deixando claro sua posição em relação ao término do relacionamento. O pai do campeão do reality também se envolveu na confusão ao ver que Davi acusou Mani de usar sua imagem para se promover.

Ainda de acordo com o portal midiático, o ex-brother não teria gostado da forma que a companheira estava usando as redes sociais, dizendo, inclusive, que ela “nunca gostou de ser filmada” e “não iria ganhar fama às suas custas”.

Ex-BBB Davi assume crise com Mani

Campeão do BBB 24, da Globo, Davi Brito surpreendeu ao fazer uma declaração para Mani Reggo nas redes sociais na tarde do último domingo, 21. Os dois estão em uma crise no relacionamento e existem rumores de que eles teriam se separado após o reality show. Agora, ele usou o Instagram para pedir perdão para Mani e dizer que quer encontrá-la para conversar.

Davi fez um post com uma foto de uma praia e comentou sobre sua experiência no pós-BBB e como isso atingiu o seu relacionamento amoroso. "Mani, é uma loucura tudo que tá acontecendo. Depois do confinamento, fui bombardeado de fatos, informações e conflitos, e imagino que você também.. Ainda tô tentando entender as coisas.. Não vou me justificar, mas vou gritar pro mundo a mulher gigante que você é. É muito difícil conseguir falar pra você o que tô sentindo. Mas nada muda o amor que eu sinto. Peço perdão se não agi da melhor maneira e por ter te magoado. Tô tentando acertar e me adaptar a essa nova realidade. Entender esse novo caminho e me manter no meu propósito, para conseguir evoluir, com tanta coisa acontecendo", disse ele.

E completou: "Essa vitória foi uma conquista suada, com muito esforço e superação. Sei o quanto seu apoio foi fundamental e poderoso. O quanto você enfrentou aqui fora. E quero muito te falar isso pessoalmente, na hora que você quiser e puder, você sabe. Eu tô sentindo muito tudo isso. Uma mistura de emoções nessa volta pra casa. Você merece tudo de mais lindo na vida, LuLu. É só amor que desejo pra você".

Vale lembrar que Davi e Mani não postaram nenhuma foto juntos desde que ele venceu o BBB 24. Eles demoraram para se reencontrar pessoalmente e o momento só aconteceu na noite de quinta-feira - dois dias após a vitória dele. Com isso, os internautas começaram a questionar se eles continuavam juntos. Na sexta-feira surgiram rumores que o namoro teria chegado ao fim. Davi fez uma live revoltado com os boatos sobre sua vida pessoal, mas não revelou o status do relacionamento.

No sábado, Mani voltou às redes sociais com um desabafo e revelando a decepção com Davi. Então, ele fez uma nova live e disse que quer conversar com Mani. Enquanto isso, Davi perdeu cerca de 500 mil seguidores no Instagram. Por sua vez, Mani ganhou mais de 3 milhões de seguidores em apenas um dia.