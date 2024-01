Nicole Bahls choca com crítica para Rodriguinho: ‘Lamentável'

Ex-A Fazenda, Nicole Bahls surpreende ao fazer crítica para atitude do cantor Rodriguinho na casa do BBB 24 em nova declaração

A influenciadora digital e ex-A Fazenda Nicole Bahls surpreendeu ao comentar sobre a postura do cantor Rodriguinho no BBB 24, da Globo. Ela deu a sua opinião sobre uma declaração do brother. Isso porque ele disse que queria sair se fosse para o paredão.

Assim, Nicole foi ao Twitter para se pronunciar. "Tantas pessoas q sonham em ir pro bbb, passam anos e anos tentando pra chegar um participante e falar que tanto faz estar ali ou não.. Lamentável", disse ela.

Tantas pessoas q sonham em ir pro bbb, passam anos e anos tentando pra chegar um participante e falar que tanto faz estar ali ou não.. Lamentável 👎🏻 — Nicole Bahls (@NicoleBahls) January 23, 2024

Durante a noite de segunda-feira, 22, Rodriguinho também falou sobre o assunto ao ser apontado no Jogo Sincerão, do BBB 24. Marcus Vinicius e Alane elegeram o cantor com a justificativa dele não demonstrar interesse em estar na casa. O comissário falou que o pagodeiro sempre fala em desistir do reality.

Rodriguinho quis responder às indicações e 'se defendeu' dizendo que eles estão certos, pois estar no programa não é o seu sonho como o de outros brothers. "Realmente para mim não foi um sonho estar aqui, me convidaram, e eu vim. Respeito o sonho de vocês, cada movimentação de vocês sendo o sonho de vocês, eu acho que vocês têm que fazer isso mesmo. Mas realmente não é o meu. Se eu falo que quero ou não quero estar aqui, isso é um problema só meu", afirmou ele dizendo que entende o voto dos participantes com essa justificativa.

"Vocês não sabem o que eu deixei lá fora para estar aqui, não sabem todo o dia o que eu passo quando acordo. Então assim, isso é um jogo. [...] Infelizmente é isso e eu não posso fazer nada. Mas respeito todo mundo e vou continuar respeitando", finalizou.