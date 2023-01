“Nem morta”, diz Lilia Cabral sobre a possibilidade de entrar no BBB

A atriz Lilia Cabral opinou sobre entrar no reality da Globo durante o programa 'Encontro'

Nem todos os globais querem participar do BBB! É o que provou Lilia Cabral (65) durante sua participação no programa Encontro desta quarta-feira, 11. A atriz foi questionada pela apresentadora Patrícia Poeta (46) se toparia entrar no reality da Globo e Cabral foi bastante sincera ao compartilhar a sua resposta: “Nem morta”, declarou a atriz.

Enquanto assistiam cenas dos participantes da Casa de Vidro, que definirá dois integrantes para participar do elenco do reality, Lilian justificou sua resposta e até abriu o coração sobre a sua vida pessoal: "Eu tenho a minha vida tão preservada, tão quietinha, e dou tanto valor a isso.” pontuou.

A atriz ainda complementou dizendo que não julga os colegas que topam participar da experiência: "Não estou condenando quem se interesse. É de cada um. Não vou jamais dizer o que é certo ou errado. Não tenho esse poder nem direito. As pessoas estão lá porque elas querem, cada um tem uma razão. Mas eu, da minha forma de ser... Não orna”, concluiu.

Lilia falou também sobre as dificuldades que o programa impõe: “Quando se é jovem, a gente faz essas loucuras. Viaja, vai acampar, essas coisas loucas e necessárias, porque é aí que você vai se educando, se conhecendo", e complementou: “Se a pessoa é atenta, ela pode evoluir e crescer muito e levar para o resto da vida. Agora, se ela continuar olhando sempre para o próprio umbigo, não vai para lugar nenhum”.

A atriz se mantém longe de polêmicas e é casada com o economista Iwan Figueiredo há quase 30 anos. Os dois levam uma vida discreta, longe dos holofotes, e tem como fruto do relacionamento a filha, Giulia Bertolli (26), que seguiu os passos da mãe e também se tornou atriz, e fez sucesso como a vilã Valentina em O Sétimo Guardião, novela da Globo.

Lilia Cabral faz rara aparição ao lado do marido, Iwan Figueiredo

Sempre discretos, Lilia Cabral chamou a atenção em aparição rara com o marido. Em novembro do ano passado, a atriz foi passear em um shopping no Rio de Janeiro, ao lado do companheiro, Iwan Figueiredo. Nos cliques, os pais de Giulia Bertolli aparecem distraídos em meio às compras.