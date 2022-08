Namorado de Gleici Damasceno abre perfil e revela cliques românticos com a ex-BBB

Namorado de Gleici Damasceno, Joshua Sims, abre perfil privado e revela cliques com a ex-BBB na Amazônia

Redação Publicado em 16/08/2022, às 08h41

A campeã do Big Brother Brasil 18, a influenciadora digital Gleici Damasceno, usou as redes sociais no último final de semana, 14, para contar aos seguidores que está vivendo uma nova história de amor. No Instagram, ela compartilhou um álbum de fotos ao lado do amado, que se chama Joshua Sims.

O rapaz, que possuía um perfil fechado no Instagram, abriu e exibiu uma sequência de registros encantadores com a amada durante sua última viagem ao Brasil. Nas fotos, eles aparecem visitando uma aldeia indígena na Amazônia.

"Ele foi para o Brasil", escreveu ele na legenda ao compartilhar o carrossel de imagens.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Joshua Sims (@joshuasims42)

Ex-BBB Gleici Damasceno assume namoro com Joshua Sims:

Nos registros, compartilhados no Instagram da atriz, mostra uma sequência de momentos românticos e únicos das viagens do casal: "Não sei como vai ser, mas vai ter que ser. Joshua, eu te amo", escreveu a empresária em inglês.

Sem deixar o romantismo de lado, ela também publicou uma foto do dia em que conheceu o namorado, que logo trocou carinho: "A foto do dia que nos conhecemos", escreveu ela no Twitter ao adicionar um emoticon de coração.

Vale lembrar que esse é o primeiro namoro que a brasileira assume publicamente desde o fim do relacionamento com o também ex-BBB Wagner Santiago.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gleici Damasceno 🐜 (@gleicidamasceno)