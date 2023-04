Na final do BBB 23, Aline Wirley diz ainda se sentir ofendida por comentário de brother

Aline Wirley confessou ainda sentir gatilho de ofensa feita por brother na casa e desabafou sobre o trauma

Na final, Aline Wirley refletiu sobre momentos em que se sentiu mal no jogo e revelou ainda estar magoada com um certo comentário de Fred Nicácio, brother eliminado após voltar na repescagem. As sisters Amanda e Bruna Griphao ouviram o desabafo da ex-Rouge durante a madrugada desta terça-feira, 25.

Para ela, o fato de ele a ter chamado de omissa despertou um gatilho:"Essa coisa de ser omissa, né? Tudo que eu vivi, todas as marcas que eu trago em mim, eu sempre vi na solidão. Tudo que eu passei na vida, sempre foi quieta, calada".

"Tentando me organizar para buscar forças em mim para continuar a seguir. E em terapia, nos meus trabalhos de autoconhecimento. Eu me vi nesse lugar silencioso que é um buraco, um mundo. E lá dentro tem coisas que eu fico com medo, mas é um lugar que chega a ser confortável, que eu sei onde dói, sei o que é, é familiar", afirmou, refletindo sobre a dor constante e conhecida que sente.

Aline falou sobre estar na final do BBB 23

No confessionário, ao chegar na grande final, a cantora disse estar realizada: "Brasil, meu Deus do céu! Eu, de verdade, não sei o que dizer pra vocês, além de agradecer muito. Vocês me dão esperança, juro! Vocês me dão esperança. Eu sou uma finalista do BBB. E ainda estou sem acreditar”.

“E ainda estou sem acreditar, porque, nossa, as coisas aqui são tão confusas. Estou sem acreditar. E só quero agradecer, porque alguma coisa vocês viram e acreditaram", comemorou.