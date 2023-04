BBB23: Aline Wirley se emociona ao falar sobre final do reality: “Sem acreditar”

Emocionada, Aline Wirley abre o coração e revela que tem esperança em se tornar campeã do BBB23

A cantora Aline Wirley (41) tem motivos de sobra para comemorar! Além de chegar até a final do BBB23, a ex-Rouge celebra a conquista ao lado de duas grandes aliadas dentro da casa mais vigiada do Brasil, Amanda Meirelles (32) e Bruna Griphao (24). Nesta segunda-feira, 24, a artista se emocionou ao comentar sobre o fim do reality durante seu penúltimo Raio-X do BBB23.

No confessionário da casa, Aline abriu o coração e revelou que ainda não consegue acreditar na final: "Brasil, meu Deus do céu! Eu, de verdade, não sei o que dizer pra vocês, além de agradecer muito. Vocês me dão esperança, juro! Vocês me dão esperança. Eu sou uma finalista do BBB. E ainda estou sem acreditar”, ela iniciou falando sobre as chances de se tornar a grande campeã da edição.

Visivelmente emocionada, Aline continuou a celebrar: “E ainda estou sem acreditar, porque, nossa, as coisas aqui são tão confusas. Estou sem acreditar. E só quero agradecer, porque alguma coisa vocês viram e acreditaram", a cantora falou sobre as decisões do público durante sua trajetória.

Para concluir, ela lembrou da eliminação de LarissaSantos (23) na noite do último domingo, 24: "Quero deixar um beijo gigantesco para a Lari, que é uma menina incrível, mudou o meu jogo aqui dentro. Muito, muito obrigada. Estou muito feliz, muito obrigada. E continuem votando, porque agora é isso, são vocês", Aline finalizou com um pedido ao público.

Filho de Aline Wirley faz apelo para os fãs da mãe

Na reta final do BBB23, o pequeno Antônio (8), filho de Aline Wirley e Igor Rickli, fez um vídeo para pedir votos para a mamãe coruja. Inclusive, ele aproveitou o vídeo para desabafar sobre a saudade que está sentindo. Em um vídeo ao lado do pai, o menino esbanjou fofura e abriu o coração sobre a trajetória da cantora no reality.