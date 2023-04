Filho de Aline Wirley faz apelo para os fãs da mãe no BBB 23: 'Já está muito difícil'

Ao pedir votos para a mãe ser a vencedora do BBB 23, o filho de Aline Wirley desabafa sobre a saudade da mãe: 'Não aguento mais'

A cantora Aline Wirley chegou até a grande final do BBB 23, da Globo, e está disputando o título de campeã com Amanda e Bruna Griphao. Assim, o filho dela, Antônio, de 8 anos, fez um vídeo para pedir votos para a mamãe coruja. Inclusive, ele aproveitou o vídeo para desabafar sobre a saudade que está sentindo da mãe.

Em um vídeo ao lado do pai, o ator Igor Rickli, o menino esbanjou fofura ao pedir votos para a mãe de um jeito carinhoso. “A gente está aqui para pedir para vocês votarem muito na mamãe para ela ganhar esse BBB. Porque já está muito difícil ficar sem ela e esse último dia está me deixando muito frustrado. O motivo: ainda está faltando um dia. Então, é esse o problema, ainda está demorando um tempo. Está sendo muito difícil ficar sem a minha mãe porque eu amo muito ela. Não dá para ficar sem a sua família. É impossível, não aguento mais”, disse ele.

Então, ele completou: “A gente chorou por causa dela ontem, né pai? A gente só quer que vocês votem nela para ela ganhar. Esse é o último pedido do BBB 23. Daqui a pouco vocês podem votar em quem vocês quiserem”.

Ao ouvir a declaração do filho, Rickli caiu na risada e também pediu votos para a esposa, com direito a elogios. “Isso mesmo, no 24 vocês votam em quem vocês quiserem. Mas nesse 23, vamos pedir para vocês votarem na Aline para ela ganhar. Por favor, votem muito. Ela é muito merecedora, muito maravilhosa. Ela é o amor das nossas vidas. Ela é a campeã do BBB 23! Vota muito!”, afirmou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por IGOR RICKLI CHRISTÓFORO (@igorrickli)

Enquete BBB 23: Quem deve vencer: Aline Wirley, Amanda ou Bruna Griphao? Aline Wirley

Amanda

Bruna Griphao

Aline Wirley comemora sua presença na final do BBB 23

No vídeo do raio-X do BBB 23 nesta segunda-feira, Aline Wirley comemorou a chance de estar na grande final do reality show. "Brasil, meu Deus do céu! Eu, de verdade, não sei o que dizer pra vocês, além de agradecer muito. Vocês me dão esperança, juro! Vocês me dão esperança. Eu sou uma finalista do BBB. E ainda estou sem acreditar, porque, nossa, as as coisas aqui são tão confusas. Estou sem acreditar. E só quero agradecer, porque alguma coisa vocês viram e acreditaram", disse ela.

E completou: "Quero deixar um beijo gigantesco para a Lari, que é uma menina incrível, mudou o meu jogo aqui dentro. Muito, muito obrigada. Estou muito feliz, muito obrigada. E continuem votando, porque agora é isso, são vocês".