MC Binn diz não ter medo de se encontrar com Giovanna Lima: "Para de forçar"

Após alguns comentários de internautas, MC Binn diz não ter medo de se encontrar com Giovanna Lima em festa de Yasmin Brunet; veja!

A modelo e ex-BBB Yasmin Brunet está prestes a completar anos e irá celebrar a data com uma grande festa, que com certeza irá contar com vários participantes do BBB 24. Mas alguns internautas ficaram preocupados com um suposto climão entre MC Binn e Giovanna Lima, que viveram um romance no reality, mas que não durou fora do programa.

O funkeiro, no entanto, diz não estar preocupado com esse reencontro. Em seu perfil oficial do X, antigo Twitter, Binn declarou que não há problemas em encontrar com sua ex-affair no evento. Ele também pediu respeito por seu tic de sobrancelha, causado pela ansiedade.

"Brincar com meu tic da sobrancelha não é piada pra suas neuroses, valeu. Despousa e me respeita! Segundo, medo da Giovanna? Kkkk essa hora? Para de forçar, eu não sinto nada por ela a não ser respeito, assim como outros que participaram do BBB. Valeu, mas programa acabou [já] faz tempinho já", declarou Binn.

O cantor ainda citou seu novo relacionamento com a tatuadora e influenciadora Ana Laura Marques. "Eu namoro, tô feliz e gostando pra c*ralho da minha mina. Aliás, pega o corte do podcast aí também que eu mando um beijo pra minha mina e pros meus sogros, que são f*da pra c*ralho. Fora, isso, DESPOSA QUE NOSSO FOCO É AS NOTA, e sai dessa ilusão fia. Medo de tromba não sei quem, que tem sentimento kkkkk acorda pra vida, valeu. E respeita tic de ansiedade não é brincadeira", finalizou.

Vale lembrar que MC Binn e Giovanna Lima tentaram seguir com seu romance após o Big Brother Brasil, mas acabou não durando muito. Desde então, eles continuaram com suas vidas separados. Binn hoje namora com Ana Laura e Giovanna está supostamente vivendo um affair com o também ex-BBB Lucas Pizane.

Ex-BBBs Lucas Pizane e Giovanna Lima são flagrados aos beijos no Maranhão

O affair entre Lucas Pizane e Giovanna Lima, do BBB 24, é real! Após negarem que estejam vivendo um romance, o colunista Lucas Pasin, do site Splash UOL, divulgou registros dos dois se beijando dentro de uma van. Junto com outros famosos, eles estão no Maranhão para curtir o São João da Thay.

De acordo com o jornalista, os ex-BBBs curtiram o festival juntos em um camarote e trocaram muitos carinhos ao longo do evento. Dentro do ônibus, enquanto retornavam ao hotel onde estão hospedados, o novo casal trocou mais beijos.

Além disso, Lucas Pizane e Giovanna Lima teriam pedido para os amigos Raquele e Michel, ex-colegas de reality show, que não publicassem nas redes sociais um vídeo no veículo, uma vez que os dois apareciam no fundo da gravação. Ainda segundo Lucas Pasin, a nutricionista, que estava dormindo no mesmo quarto de hotel com a amiga, teria entrado no quarto do cantor durante a madrugada.

Vale lembrar que tanto Giovanna quanto Pizane já se pronunciaram a respeito do affair e negaram que a relação entre eles vá além da amizade. Recentemente, em conversa com a CARAS Brasil, a equipe da nutricionista afirmou, mais uma vez, que eles são apenas amigos, reforçando que não procede a informação de um possível romance entre os dois.