Marvvila surge com o cabelão loiro para a grande final do BBB 23

Marvvila capricha no visual para prestigiar a grande final do BBB 23 e surge com cabelo loiro e vestido de franjas

A cantora e ex-BBB Marvvila (23) está com novo visual para a grande final do BBB 23, da Globo. Para prestigiar o evento para descobrir quem é a campeã do Big Brother Brasil, ela caprichou na produção.

A estrela surgiu com o cabelo comprido e loiro. Ela fez o uso de apliques para alongar os fios e mudar a cor por uma noite. Além disso, a artista apostou em um vestido dourado de franjas.

“De última hora resolvi botar um cabelão louro, um penteadão. Hoje é um dia grande. A gente tem que chegar grandona, sem medo e com muita felicidade. O trio Sarviel – eu, Sarah e Gabriel – lourinhos pra final. Exclusivo pra final do BBB”, disse ela ao site Gshow.

Antes de ir para os estúdios da Globo, Marvvila posou para fotos na frente do hotel onde se preparou no Rio de Janeiro.

Fotos: Victor Chapetta - Agnews

Confira o discurso de Tadeu Schmidt na eliminação de Marvvila do BBB 23

"Chegou a hora, quando eu terminar, seremos 9. Aqui temos uma disputa para todos os gostos, temos a recordista de paredões, temos a última estreante em paredões, temos aquela que conhece o paredão mas sem exageros, e temos até quem já foi eliminada e voltou para o BBB. A Larissa já foi eliminada uma vez em um paredão que tinha a mesma Domitila. Curioso, né? A Larissa viu como dói sair do programa com tanta coisa ainda para acontecer, dá vontade de nem assistir pela TV, né Larissa? Hoje a Domitila chega ao seu sexto paredão, de um total de 12 do programa. Ou seja, paredão sim, paredão não, a Domitila está presente. Já enfrentou 12 adversários, mais da metade dos participantes. A Amanda já foi ao paredão, mas faz tanto tempo, foi na quarta eliminação do programa. Quanta coisa mudou de lá para cá! Quantos acontecimentos importantes mexeram com a Amanda, e ela precisou se ajustar dentro do jogo", afirmou ele.

"E a Marvvila encara o paredão pela primeira vez, faltando 21 dias para terminar o BBB. É a última estreante. Nem por isso vive dias tranquilos. Um dia desses, a Marvvila dizia o seguinte: 'quando ouço que sou completamente desinteressante, aí eu perco realmente a força'. Bom, falar que a Marvvila édesinteressante é um absurdo. Maior simpatia! Maior gata! No bate-volta, divertidíssima. Dançarina, animada, nunca foi dormir antes dos outros. E claro que o que mais chama a atenção é a voz. Cantando a gente já sabia que era essa voz maravilhosa, falando também era uma delícia de ouvir essa voz rouca e charmosa. E não é só a voz. É o que essa voz diz. Quando foi provocada a dizer alguma coisa, falou com propriedade. No Jogo da Discórdia, quando alguém quis crescer para cima dela, ela cresceu mais ainda. Um raciocínio inteligente, resposta precisa, corajosa, sem baixar a cabeça para ninguém. A pior coisa que te aconteceu foi não comprarem mais briga com você. Ficar na paz te deu um conforto, te fez curtir esse lugarzinho onde ninguém te incomoda", completou.

"A Larissa sentiu algo semelhante na própria pele. Saiu do programa e viu a exata repercussão disso aqui fora. Quando se apresentou para o embate, foi vista como craque do jogo. Quando encontrou um lugar confortável e discreto, foi eliminada. Posicionamento, proatividade, pulso firme, coragem, tudo isso só ajuda. Nada disso tira alguém do jogo, isso tem ficado cada vez mais claro nos últimos tempos. Vários estilos diferentes de jogador podem levar o título, mas tem um estilo que não emplaca. Quando você está feliz porque não precisa bater de frente com ninguém, pode ter certeza você está mais distante do prêmio. E todo mundo precisa ter certeza que você quer muito encarar o jogo. Mas vocês assistiam o programa, vocês sabiam disso. A pessoa é quietinha, na dela, não faz mal a ninguém, mas também não faz bem a ela própria no BBB. Por que você não usou mais essa voz? Quem sai hoje é você, Marvvila", finalizou.