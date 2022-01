Maria declara torcida para Rodrigo no paredão e reclama dos brothers: "Elenco chacota"

Durante o raio-X, Maria declarou torcida para Rodrigo permanecer na casa e falou sobre os participantes

CARAS Digital Publicado em 31/01/2022, às 10h55

Na manhã desta segunda-feira, 31, a atriz Maria (21), participante do BBB22 usou o momento de seu raio-X para declarar sua torcida para Rodrigo Mussi (36) no paredão.

Sem filtros, Maria começou seu desabafo criticando os brothers e sisters da casa: "Tomar no c*, hein? A gente só toma no c*. Ô povo trouxa nesta casa, ô elenco chacota! Enfim, a gente nunca sabe a reação do público, mas eu sei que vocês enxergam mais que a gente", disse.

Em sequência, Maria deixou claro que quer a permanência de Rodrigo na casa, mas deixou seu 'boa sorte' para Natália (23) e Jessilane (26), que estão na disputa no paredão.

"Por questões óbvias eu sou 'Fica Rodrigo', ai, seja o que Deus quiser. Eu não sei o que é estar nessa posição, porém imagino o quanto é tenso. Mas desejo boa sorte aos três, de qualquer forma", disse Maria.

Vale lembrar que a atriz votou em Arthur Aguiar (32) durante o programa ao vivo neste domingo, 30. E o ator escapou por pouco do paredão.