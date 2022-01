BBB22: Rodrigo, Natália e Jessilane formam o segundo paredão do reality

Com Douglas salvo no Bate e Volta, Rodrigo, Natália e Jessilane competem pela eliminação no segundo paredão

CARAS Digital Publicado em 31/01/2022, às 00h01

Segundo paredão do BBB22 é formado por Rodrigo, Natália e Jessilane - TV Globo/Fábio Rocha