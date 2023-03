Mãe de Gabriel Santana fala sobre sexualidade do filho e beijo em homem ao vivo

No 'Encontro', mãe de Gabriel Santana falou sobre reação ao ver beijo do filho em Fred Nicácio

A mãe do ator Gabriel Santana falou sobre a sexualidade do filho e como foi para ela ver pela primeira vez o beijo entre ele e outro homem durante participação no 'Encontro'.

A apresentadora Patrícia Poeta questionou se ele já havia falado sobre a sexualidade com ela ou se ela descobriu no programa após ele beijar Fred Nicácio, que tem um casamento aberto."Na verdade, eu já sabia. Mãe é uma coisa, assim que a gente sente, não tem como. Eu sempre tive uma relação muito aberta com meu filho", respondeu bem-humorada.

"Confesso que vê-lo beijando um rapaz, um homem, foi a primeira vez. Eu já o vi com várias meninas, mas mesmo sabendo que ele gostava de um ou de outro, eu nunca tinha o visto com um homem não, foi a primeira vez", comentou Marisa Santana.

Sobre a declaração de amor feita para Bruna Griphao, a mãe dele comentou que ele é mesmo intenso."Ele sempre foi romântico. O Gabriel é exatamente isso, quando ele gosta, ele se entrega, ele é isso aí. Ele é muito dedicado ao sentimento dele".

