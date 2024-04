Mãe de Alane mandou recado para filha na estreia do BBB: 'Sempre lhe digo'

Última eliminada do BBB 24, Alane teve crise nervosa ao vivo ao lembrar de sua mãe, a bailarina Aline Dias e foi acalmada por Tadeu Schmidt

Alane (25) foi a escolhida pelo público para deixar a casa do BBB 24 na noite deste domingo, 14. Após descobrir que foi eliminada, a sister teve uma crise nervosa e citou a mãe, Aline Dias, em algumas falas e despertou curiosidade do público sobre a relação.

Em 5 de janeiro, dia de estreia do BBB 24 , a mãe da bailarina usou seu perfil oficial do Instagram para deixar um recado para a filha. Na publicação, ela fala sobre as orações que fizeram para que ela fosse escolhida e se declara para a ex-sister.

"Vocês não fazem ideia do que eu estou sentindo neste momento... Foram meses de oração, dedicação, muitas etapas e muito amor. Tudo em segredo e silêncio absoluto sem poder falar nada até para nossa família e para os nossos melhores amigos, só Deus sabe como me segurei."

"Eu e Alane rezávamos todos os dias juntas mesmo distantes. E deu certo meus amigos. Sou só gratidão a Deus e nossa Senhora de Nazaré, obrigada vovó de Deus. Sabemos que você está a frente de tudo!", continuou a também bailarina.

"Vamos meus amigos, rumo aos melhores e mais intensos momentos da vida da nossa Alane. Como sempreeee eu lhe digo, o mundo inteirinho... Até o final! Te amo filha amada, obrigada por ser quem você é.. vai com tudo!", finalizou.

Alane foi eliminada com 51,11% dos votos do público e, antes de deixar a casa mais vigiada do Brasil, teve uma crise nervosa ao lembrar de sua mãe. A ex-participante foi acalmada pelo apresentador Tadeu Schmidt (49).

Agora, Davi (21), Isabelle (31) e Matteus (27) disputam entre si a preferência do público para faturar o prêmio de R$ 2,92 milhões —o maior montante da história do reality global. Vote na enquete da CARAS Brasil e decida quem merece ganhar o programa.

