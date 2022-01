Lumena Aleluia revela que tem acompanhado o BBB22 com Karol Conká: ''Comentando em off''

Fora das redes sociais, Lumena Aleluia tem assistido a nova edição do BBB ao lado de Karol Conká

27/01/2022, às 14h03

Na última quarta-feira, 26, Lumena Aleluia (30) revelou em suas redes sociais que tem acompanhado a nova edição do Big Brother Brasil com Karol Conká (36).

Famosa pela passagem polêmica no programa, a ex-BBB confessou que tem trocado mensagens com a cantora para comentar o desenrolar dos atuais participantes.

“Assistindo o BBB com a mamacita e comentando em off sobre os participantes”, escreveu ela em seu perfil do Twitter, no qual publica também alguns memes do reality.

Mais tarde, a psicóloga também aproveitou para opinar sobre uma dar confinadas. “Natália é a protagonista desse BBB até o momento. Tá movimentando o jogo, se entregando de corpo e alma, mostrando suas vulnerabilidades. Merece ir longe”, declarou.

Durante o BBB21, Lumena e Karol viraram melhores amigas e foram massacradas pelos internautas por conta de comentários e posicionamentos questionáveis. Através do bom-humor, ambas recuperaram seu público.

