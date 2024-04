Luísa Sonza revela insegurança na música: ‘Medo da galera não entender’

Em entrevista à CARAS Brasil, a cantora Luísa Sonza confessa que tem desejo de lançar uma música sertaneja, mas teme reação do público

Na última quinta-feira, 11, a cantora Luísa Sonza (25) participou da gravação do DVD de Roberta Miranda (67), em uma casa de espetáculos em São Paulo. A CARAS Brasil marcou presença no evento e conversou com Luísa sobre seus próximos projetos na carreira e ela desabafou: "Medo da galera não entender".

Durante a conversa, a artista declarou que um projeto sertanejo é considerado, mas ainda não foi colocado em prática por conta de sua insegurança com a reação do público, apesar disso, ela compartilhou que tem enraizado o estilo musical brasileiro.

"Eu nunca deixei de flertar com o sertanejo, 'Melhor Sozinha', 'Coração Cigano', tem várias coisas que já flertam. As minhas melodias, eu tenho muita melodia de música pop, só que a melodia é muito sertaneja também, essa coisa romântica, a sofrência, galera, vocês acham que veio de onde? Não é só porque eu sou canceriana não", declara.

"Eu acho que eu só me seguro, para fazer tudo que eu quero fazer na música, por conta do público, tenho medo da galera não entender, e pensar: 'o que ela está fazendo?' Eu não descarto a possibilidade", compartilha.

Luísa ainda brinca sobre sempre ser taxada como uma cantora do gênero popular: "As pessoas não sabem da minha história, podem pensar: 'aí mais uma artista pop', mas, na verdade, eu sou uma cantora de casamento disfarçada de artista pop, eu sou uma artista pop, mas eu me disfarço", comenta.

MELHOR SOZINHA?

Recentemente, Luísa Sonza apareceu com um novo relacionamento. Ela assumiu romance com Luís Ribeirinho (29), ele é natural de Portugal. Formado em medicina, ele faz residência em cirurgia plástica na cidade de Munique, na Alemanha. Luísa Sonza e o médico fizeram sua primeira aparição pública no mês de março e aparecerem de mãos dadas em um evento em São Paulo.