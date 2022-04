Look diferentão de Linn da Quebrada rouba a cena na final do BBB 22

Look diferentão de Linn da Quebrada vira assunto e dá o que falar nas redes sociais após o BBB 22

CARAS Digital Publicado em 27/04/2022, às 09h46

Para voltar para a casa mais vigiada do país na noite desta terça-feira, 26, a cantora Linn da Quebrada (31) escolheu um modelito super diferenciado.

Convidada para se apresentar ao lado de Jão (27) no palco da grande final do reality show da TV Globo, a ex-sister ousou e muito no seu modelito.

Toda de vermelho com uma roupa bem exótica, a famosa arrasou no término do programa e fez bonito ao retornar para o confinamento em grande estilo.

Nas redes sociais, o visual da Lina virou assunto e diversos internautas exaltaram a produção da artista no BBB 22. "Arrasadora demais!", comentou um fã. "Diferente, arrojada e muito maravilhosa!", opinou outra seguidora.

Veja o look exótico de Linn da Quebrada!