Fora do BBB 22, Paulo André se surpreende com recado bem direto de Jade Picon

Paulo André se surpreende com mensagem especial de Jade Picon fora da casa do BBB 22

CARAS Digital Publicado em 27/04/2022, às 09h18

Segundo colocado no BBB 22, Paulo André (23) conquistou uma legião de fãs com a passagem dele pelo reality show da TV Globo.

Anunciado na madrugada desta quarta-feira, 27, como o vice-campeão da disputa, o esportista participou em seguida do programa Rede BBB, com Rafa Kalimann (29) no comando.

- Arthur se choca com revelações da esposa Maira Cardi

Ao vivo, o atleta assistiu um recado bem especial que ganhou de Jade Picon (20) com quem ele teve um affair dentro do confinamento mais vigiado do país.

"Estou morrendo de saudade você. Fica bem, daqui a pouco a gente se encontra, está todo mundo aqui te esperando. Beijos, da Deja!", disse a famosa.

Identificação dos dois

"Vou explanar mesmo. [Ela] não parava de me olhar (...) Ficava me olhando mesmo e eu sou assim, sou muito devagar mesmo, quando a pessoa não dá a senha, eu não vou acessar. Me identifiquei bastante com ela!", admitiu P.A. na atração.