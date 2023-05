Linn da Quebrada tieta Tadeu Schmidt em aeroporto: ''Conexão maravilhosa!''

Cantora Linn da Quebrada compartilha encontro especial com Tadeu Schmidt em aeroporto e celebra o fato de fazerem aniversário no mesmo dia

Participante do BBB 22, a cantora Linn da Quebrada (32) reencontrou ninguém menos que o apresentador do reality show da Globo, Tadeu Schmidt (48), na última segunda-feira, 08!

Ao compartilhar clique do encontro especial com o comandante do Big Brother Brasil, a rapper celebrou o fato de fazerem aniversário no mesmo dia, 18 de julho, data em que a cantora Luísa Sonza (24) também nasceu e Nelson Mandela (1918 - 2013).

"Há quem diga que tem dia que entre: Tadeu, Luísa, Mandelas e eu, somos meio que inteiramente profundas e superficialmente intuitivas ao ponto de nos esbarrar entre voos terrenos que deságuam no mar. Cancerianas do céu da boca de fumo. Crustaceamente verdadeiras e confusas que na dúvida, só a casa pôde nos carregar", disse Linn da Quebrada ao legendar a publicação.

Ela ainda postou uma imagem de um texto sobre pessoas nascidas no dia 18: "Quem nasce no dia 18 possui poder mental e pode elevar-se às mais altas posições ou baixar a um negativismo total. O dia 18 é poderoso, tanto para as coisas positivas quanto negativas. Os nascidos sob esta vibração podem, tendo consciência de seu poder, obter o que quiserem, tanto no campo positivo, como no oposto. É o número dos magos, bruxos, médiuns e líderes religiosos, exigindo, em reciprocidade, grande responsabilidade também", diz no início.

"Liiiiiinaaaaaa! É essa nossa conexão maravilhosa!!! E @eumaria também!!! Viva 18 de julho!!", disse Schmidt, recordando que a ex-BBB Maria (22) também assopra velinhas no mesmo dia.

Nos stories de seu Instagram, Tadeu também postou sobre o reencontro: "Liiiiiinaaaaaa! Que felicidade te reencontrar! Saudade! ADOREI! Viva 18 de julho!"

Confira o encontro de Linn da Quebrada com Tadeu Schmidt:

Uma publicação compartilhada por Linn da Quebrada (@linndaquebrada)

