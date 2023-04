Larissa usa look com recortes estratégicos na final do BBB 23

Ex-BBB Larissa Santos aparece com vestido prateado e chama a atenção para os recortes estratégicos

A ex-BBB Larissa Santos caprichou na escolha do look para prestigiar a grande final do BBB 23, da Globo, na noite desta terça-feira, 25. Ela e os outros ex-participantes da temporada foram até os estúdios da Globo para participarem da atração. Para ficar no palco do reality show, ela escolheu um look ousado e estiloso.

Larissa usou um vestido prateado curto e com mangas compridas. O modelito, feito pelo estilista Eduardo Amarante, contou com recortes estratégicos na região da saia e destacou toda a beleza da morena. “Pronta para final do BBB 23”, disse ela na legenda ao mostrar o look completo.

O look de Larissa custa cerca de R$ 3.100 e foi feito pelo mesmo estilista que fez o look de Key Alves, que também é um vestido prateado, mas com recorte na cintura e decote.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Larissa Santos (@larisantosbe)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por gshow (@gshow)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Key Alves (@keyalves)

Larissa encontra Fred na casa dele

Os ex-BBBs Fred Bruno e Larissase reencontraram na noite de segunda-feira, 24, depois que ela foi eliminada do BBB 23, da Globo. Ela fez questão de marcar presença na festa de aniversário dele, que completou 34 anos de vida e reuniu os amigos e familiares em sua casa.

Nas redes sociais, ele comemorou a presença dela em sua celebração com uma selfie dos dois juntos em seu closet. “E ela veio”, disse ele na imagem.

Fred e Larissa tiveram um romance dentro da casa do BBB 23. Ele foi eliminado na semana da repescagem do programa e não quis participar da dinâmica. Por sua vez, ela venceu a votação da repescagem e teve a chance de voltar ao programa, sendo eliminada apenas no Top 4.