Ex-BBBs Fred Bruno e Larissa se reencontram no aniversário dele

Ex-BBB Fred Bruno encanta os fãs com selfie ao lado da ex-BBB Larissa em seu closet

Os ex-BBBs Fred Bruno e Larissa se reencontraram na noite de segunda-feira, 24, depois que ela foi eliminada do BBB 23, da Globo. Ela fez questão de marcar presença na festa de aniversário dele, que completou 34 anos de vida e reuniu os amigos e familiares em sua casa.

Nas redes sociais, ele comemorou a presença dela em sua celebração com uma selfie dos dois juntos em seu closet. “E ela veio”, disse ele na imagem.

Fred e Larissa tiveram um romance dentro da casa do BBB 23. Ele foi eliminado na semana da repescagem do programa e não quis participar da dinâmica. Por sua vez, ela venceu a votação da repescagem e teve a chance de voltar ao programa, sendo eliminada apenas no Top 4.

Larissa analisa sua segunda chance no BBB 23

Eliminada do BBB 23 no último domingo, 23, Larissa refletiu sobre como foi o seu jogo na casa. Questionada sobre o que faltou para ser a campeã do reality show, ela disse: "Eu acho que faltou eu não ter saído do programa na primeira vez. Estar em uma repescagem cria muita expectativa para as pessoas aqui fora, mas tem suas vantagens e desvantagens. As pessoas acharam que não era justo ou que eu teria mais vantagem que as outras lá dentro. Isso dificultou, na verdade. Dessa vez, eu joguei, me joguei e uni forças com as meninas. Acho que o que pegou muito foi essa ‘vantagem’ que as pessoas acabam vendo somente; não veem a desvantagem, que também existe. São dois lados da moeda".

E ela ainda avaliou a mudança em seu jogo ao voltar na repescagem. "Dessa vez, eu estava mais focada no jogo em si. No começo, eu era muito focada e, depois, por um desgaste dos dias, a gente acaba só querendo sobreviver. E nesse período, eu fui muito focada em jogar, unir força com as meninas para a gente dar o nosso sangue e chegar à final", comentou.

Por fim, ela contou sobre os aprendizados da experiência no Big Brother. "O ‘Big Brother’, para mim, é amadurecer dez anos de vida, porque você aprende a lidar com tantas coisas, com tantas pessoas diferentes. Você aprende a se conhecer, a reconhecer os seus erros. Na vida, às vezes, a gente demora a fazer isso e lá você reconhece na marra porque tem pessoas te apontando. Você reconhece também as suas qualidades, o que quer continuar sendo. Então, é uma maturidade muito grande. Para mim, vai ser uma evolução como pessoa. Como Larissa, eu acho que aprendi muito e saí uma pessoa melhor, mais paciente e compreensiva com as outras, que sabe escutar mais (eu era muito afobada). A gente aprende a ser paciente na marra lá. Enfim, foi uma experiência única e eu tenho certeza de que foi a virada de chave da minha vida", finalizou.