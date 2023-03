Larissa do BBB 23 manda recado para Bianca Andrade: “Madrasta do teu filho”

Ex-mulher de Fred, Bianca Andrade teve uma reação inusitada ao recado de Larissa, eliminada do BBB 23

Larissa (24) e Bianca Andrade (28) protagonizaram uma interação inusitada nesta quinta-feira, 15. Logo após sua eliminação do BBB 23, a educadora física ficou sabendo que foi elogiada pela ex-mulher de Fred (33), com quem tem um filho, o pequeno Cris (1). A morena então decidiu mandar um recado para a empresária, que reagiu com muito bom humor.

No início do reality, Bianca twittou um elogiou para Larissa, que só ficou sabendo depois que deixou o confinamento: “Larissa é gata, gostosa, gente boa, dorme de pé preto e ainda usa a minha base? Que mulher!”. Durante um vídeo, Lari reagiu ao elogio dando risada: “E agora sou madrasta do teu filho!”, brincou sobre o enteado Cris.

Assim que viu o recado de Larissa, a empresária, que também é ex-BBB, deixou um comentário pra lá de inesperado e mostrou que pretende manter uma boa relação com a nova madrasta de ‘Goduco’, como seu filho é apelidado: “HAHAHAHAHAHAHA eu gosto da Lari!! Seja bem-vinda na nossa BocaFamily!!”, Bianca convidou.

Durante o ‘Mais Você’, Larissa também comentou sobre o elogio de Bianca: "Eu já acompanhava a Bianca nas redes sociais, vi ela no 'BBB', uso as maquiagens dela mesmo e ainda mostrei lá dentro", contou. A educadora física ainda fez um pedido à empresária:"Tomara que ela mande maquiagens lá pra casa". Ela ainda concluiu: "Entrei no programa solteira e virei madrasta. Já tenho até um filhote."

Larissa muito visionária e já adiantando pedindo make para a Bianca, alô @BiancaAndrade hahahaha pic.twitter.com/eF264lKBdq — titia black urach 🌹 (@titiasuspensa) March 15, 2023

Esse não foi o único momento inusitado da participação de Larissa no café da manhã com Ana Maria Braga no ‘Mais Você’ desta quarta-feira, 15. A morena também passou por uma saia justa quando não reconheceu a ex-sister do BBB 23,Paula Freitas (28), que passou por uma mudança radical na aparência desde que deixou a casa.