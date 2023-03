Eliminada, Larissa passa por saia justa e não reconhece ex-sister do BBB 23: “Quem é?”

Larissa participa do 'Mais Você' e não reconhece ex-sister que passou por transformação radical na aparência quando deixou o BBB 23

Larissa (24) protagonizou uma cena inusitada durante o café da manhã com Ana Maria Braga (73) no ‘Mais Você’ desta quarta-feira, 15. Eliminada do BBB 23, a educadora física surpreendeu ao não reconhecer Paula Freitas (28), ex-colega de confinamento que passou por uma transformação radical na aparência desde que deixou a casa mais vigiada do Brasil no quarto paredão.

Ana Maria mostrou uma foto da ex-sister, que passou por uma harmonização facial logo que saiu do reality e provocou: “Conhece essa pessoa?”. Larissa analisou a imagem, mas não identificou: “Aí, gente, não sei. Não sei, tô tentando decifrar”, a morena foi bem sincera. A apresentadora deu uma ajudinha: "Então, vou botar outra foto. Essa é 'depois', vou por a de 'antes'. Vamos lá!".

Quando o produção do programa mostrou uma foto de Paula antes da harmonização, Larissa reconheceu: "Caraca! Que doidera! O rica-vírus picou. Tomara que me pique, também. Tem que me picar, também, esse rica-vírus”, ela disparou com simpatia e elogiou a beleza da sister, que passou por algumas intervenções estéticas, como preenchimento labial.

Paula Freitas faz nova transformação no visual e deixa público chocado

Paula Freitas, quarta eliminada do Big Brother Brasil 23, passou por mais uma transformação no visual há alguns dias. A biomédica surgiu nas redes sociais com os cabelos lisos e com os lábios bastante inchados, como se tivesse feito preenchimento labial novamente.

Assim que deixou a casa, a morena passou por uma harmonização e suavizou as rugas, além de aumentar os lábios, mas as fotos mais recentes, sugerem um novo retoque no visual. Os internautas chegaram a duvidar das fotos que seris Paula na imagem, por conta da diferença expressiva na aparência. Porém, alguns prints do Instagram dela comprovam que seria a ex-vidreira nos cliques.