Key Alves desembarca no Brasil após ida aos Estados Unidos e esbanja estilo em look all-black

A jogadora de vôlei Key Alves desembarcou no Brasil após ir aos Estados Unidos para intercâmbio de realities

Na madrugada desta segunda-feira, 20, Key Alves desembarcou no Brasil após passar alguns dias nos Estados Unidos.

A jogadora de vôlei foi escolhida para participar do intercâmbio entre os realities BBB 23 e La Casa de Los Famosos, que é filmado nos Estados Unidos. Key foi para o outro reality logo após sua eliminação no Big Brother.

A participante do BBB 23 esbanjou estilo com seu aerolook. A atleta usava um look all-black composto por um conjunto de blusa e calça de couro, e um casaco amarrado na cintura.

Key posou e sorriu para as fotos feitas por paparazzis e ainda esbanjou simpatia ao atender fãs para autógrafos e selfies.

Apesar de voltar para o Brasil, a participação da jogadora no BBB 23 pode não ter acabado ainda. Isso porque Key voltará a ser confinada para participar de uma repescagem e poderá voltar para a casa mais vigiada do Brasil com mais um participante.

Fotos: Eduardo Martins/AgNews

Criticou!

Dentro da casa do BBB 23, o clima está tenso após mais um Paredão. A atriz Bruna Griphao indicou Domitila Barros ao Paredão, e a modelo usou seu discurso do emparedado para alfinetar Bruna.

Após o programa ao vivo, a atriz criticou Domitila em conversa com Márvvila. “Foi uma pessoa que me tratou muito mal... desde o primeiro veto... Ela que criou isso. E eu estava numa boa. E ela soltou várias, engoli...", disse a artista.