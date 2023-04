Key Alves declara apoio a Cezar Black, do BBB 23: "Não está sozinho"

A jogadora de vôlei e ex-BBB Key Alves deixou uma mensagem de apoio para Cezar Black

A ex-BBB Key Alves usou as redes sociais nesta segunda-feira, 10, para declarar seu apoio e torcida para Cezar Black, do BBB 23.

Em seu perfil oficial no Instagram, a jogadora de vôlei recordou algumas fotos ao lado do ex-colega de confinamento e confessou que está com saudade do enfermeiro. Além disso, ela avisou que o brother "não está sozinho", já que ele ficou bastante chateado por não ser prioridade de nenhum participante do reality show.

"Eu estou com tanta saudade do meu amigo. Não vejo a hora de te abraçar. Você não está sozinho, te amamos aqui fora #teamcezarblack", escreveu a atleta na legenda da publicação.

Os administradores do perfil de Black agradeceram o apoio da ex-sister. "Oun! Adm tem certeza que ele tá com muita saudade de você! E quando ele sair, serão grandes amigos."

Mais cedo, Cezar caiu no choro ao conversar com Domitila Barros. Os dois tiveram uma briga feia, que resultou na saída do enfermeiro do Quarto Fundo do Mar. "O que eu fiquei mais triste e achei falsidade foi isso, porque quando você estava só eu peguei na sua mão e disse 'Domi estou contigo, não vou te abandonar'... Só que eu nunca tive ninguém, então pra mim, quando as pessoas seguiam sozinhas, eu queria fazer o mesmo por elas", desabafou.

Confira a publicação de Key Alves:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Key Alves (@keyalves)

